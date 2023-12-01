«Делимобиль» решил получить статус публичной компании и провести допэмиссию
Ранее сообщалось о желании копании провести IPO.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранее сообщалось о желании копании провести IPO.
«Каршеринг Руссия», которая является основным юридическим лицом компании «Делимобиль» — под этим же брендом она предоставляет сервис краткосрочной аренды автомобилей — планирует получить статус публичного акционерного общества (ПАО) и провести дополнительное размещение акций по открытой подписке, следует из раскрытия информации организацией.
Люксембургский Delimobil Holding — единственный акционер «Каршеринг Руссия» — принял решения:
Принятые решения — это «технический момент для гибкости при принятии решений в будущем в рамках различных сценариев развития компании», рассказали «Интерфаксу» в компании, отказавшись раскрыть детали возможных сценариев.
О возможности проведения публичного размещения акций «Делимобиль» задумался давно — еще в 2021 году. Тогда сервис хотел разместиться на Московской и Нью-Йоркской биржах. Однако в ноябре этого года «из-за рыночных условий» компания перенесла IPO на 2022 год, писал РБК. Впрочем, уже в мае 2022 года в интервью «Интерфаксу» основатель компании Винченцо Трани говорил о возможности проведения IPO в течение двух лет. А в сентябре этого года гендиректор «Делимобиля» утверждала, что в «краткосрочной перспективе» видит компанию публичной. В октябре «Каршеринг Руссия» было преобразовано из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество.
Проект «Делимобиль» был запущен в 2015 году. На конец первого полугодия в парке компании было около 22 тысяч автомобилей, доля компании на российском рынке каршеринга составляет около 50%.