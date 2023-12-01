Bloomberg: волатильность на нефтяном рынке связана с деятельностью алгоритмических трейдеров

Как отмечает Bloomberg, дело не только в таких событиях, как обострение конфликта на Ближнем Востоке, но и в деятельности так называемых консультантов по торговле на фьючерсных рынках (commodity trading advisor — CTA) — алгоритмических систем, участвующих в торгах. По данным TD Bank и JPMorgan, в целом на различные алгоритмические системы приходится до 70% сделок с нефтью ежедневно.

Bloomberg цитирует несколько трейдеров и аналитиков, по мнению которых именно участие CTA в торгах ведет к высокой волатильности на нефтяном рынке. По их мнению, дело в числе прочего в том, что боты обычно следуют тренду на рынке и усиливают его, то есть продают, когда цены на нефть падают, что способствует дальнейшему падению — и наоборот при росте.