15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: волатильность на нефтяном рынке связана с деятельностью алгоритмических трейдеров

В последнее время колебания цен на рынке нефти очень сильны, и это связано с деятельностью компаний, занимающихся алгоритмическим трейдингом, полагает агентство Bloomberg. Только за последние два месяца цены на нефть сначала приблизились к $100, а затем снизились до $70. С начала года колебания цены на нефтяные фьчерсы превысили $2 за один день 161 раз, а в прошлом году — 242 раза, намного больше, чем в предыдущие годы.

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Источник: Reuters

Как отмечает Bloomberg, дело не только в таких событиях, как обострение конфликта на Ближнем Востоке, но и в деятельности так называемых консультантов по торговле на фьючерсных рынках (commodity trading advisor — CTA) — алгоритмических систем, участвующих в торгах. По данным TD Bank и JPMorgan, в целом на различные алгоритмические системы приходится до 70% сделок с нефтью ежедневно.

Bloomberg цитирует несколько трейдеров и аналитиков, по мнению которых именно участие CTA в торгах ведет к высокой волатильности на нефтяном рынке. По их мнению, дело в числе прочего в том, что боты обычно следуют тренду на рынке и усиливают его, то есть продают, когда цены на нефть падают, что способствует дальнейшему падению — и наоборот при росте.

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Яна Рождественская.

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