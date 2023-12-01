Bloomberg: волатильность на нефтяном рынке связана с деятельностью алгоритмических трейдеров
В последнее время колебания цен на рынке нефти очень сильны, и это связано с деятельностью компаний, занимающихся алгоритмическим трейдингом, полагает агентство Bloomberg. Только за последние два месяца цены на нефть сначала приблизились к $100, а затем снизились до $70. С начала года колебания цены на нефтяные фьчерсы превысили $2 за один день 161 раз, а в прошлом году — 242 раза, намного больше, чем в предыдущие годы.