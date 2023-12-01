Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,6 млрд

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $9,14 млрд, его состояние увеличилось до $24,5 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. В то же время бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.