Биржа Гонконга в 2024 году перестанет останавливать торги во время тайфунов

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) может прекратить практику приостановки торговых сессий во время тайфунов и штромов — об этом ее настоятельно просят инвесторы, следует из документов, размещенных на ее сайте. Тропические циклоны и сильные ливни, парализуют Гонконг несколько раз в году и с 2018 года бирже приходилось отменять торги 11 раз.

Сейчас биржа обязана отложить торги или полностью закрыть рынок, как только Гонконгская обсерватория подаст сигнал об «уровне опасности 8» или выше или поднимет предупреждение о «черном шторме», пишет газета South China Morning Post. Такие правила действовали с 1950-х годов.

«Статус Гонконга как ведущего международного финансового центра вырос благодаря расширению участия международных и материковых [китайских] инвесторов», — говорится в консультационном документе HKEX.

Существует острая необходимость рассмотреть вопрос об изменении существующих мер по суровым погодным условиям в Гонконге, чтобы повысить конкурентоспособность Гонконга как места торговли и управления рисками, а также международного финансового центра.

говорится в докладе.

Оператор биржи предложил продолжить торговлю во время тайфунов и штормов. Обновленные правила могут вступить в силу к июлю, до того, как летом начнется сезон тайфунов, однако пока площадка будет собирать отзывы на свой консультативный доклад.

Многие инвесторы настоятельно просили разрешить торговлю на рынке Гонконга во время тайфунов, поскольку закрытие рынков оборачивается для них рыночными рисками, говорится в докладе. Там же указано, что изменения требуют рассмотрения, выходящего за рамки торговых соглашений, и поддержки со стороны широкой группы заинтересованных сторон, включая правительство, финансовых регуляторов, банков и участников рынка. HKEX заверила, что банковские услуги будут доступны для расчетов по сделкам.

Консультации по докладу продлятся до 26 января 2024 года.