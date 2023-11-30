21:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Wildberries опровергла информацию о повышении платы за возврат товара

Появившаяся информация о повышении платы за возврат товаров в Wildberries не соответствует действительности, заявили в компании. Там уточнили, что не меняли стоимость обратной логистики, а возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. Ранее сегодня, 30 ноября, в Telegram-каналах появились сообщения о росте стоимости возврата в Wildberries до 1 тыс. руб. при заказе товара по цене до 2 тыс. руб.

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Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в Wildberries, для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 ₽ Если обратная доставка компенсируется клиентом, то рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния и особенностей, например габаритов и хрупкости товара, добавили в компании. В отдельных случаях для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы стоимость может повышаться, сообщили в Wildberries. Там добавили, что в ноябре отменили плату за обратную логистику при возврате более 1,2 тыс. видов товаров.

По данным Data Insight, по итогам 2022 года компания Wildberries занимала первое место по выручке среди интернет-магазинов с онлайн-продажами — 1,61 трлн руб. с числом выполненных заказов 1,49 млрд единиц и средним чеком 1,08 тыс. руб. В первой половине 2023 года оборот от продаж товаров и услуг, GMV, у Wildberries увеличился на 94%, до 1,22 трлн руб. год к году, сообщала компания.

Алина Савицкая

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