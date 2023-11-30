Wildberries опровергла информацию о повышении платы за возврат товара
Появившаяся информация о повышении платы за возврат товаров в Wildberries не соответствует действительности, заявили в компании. Там уточнили, что не меняли стоимость обратной логистики, а возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. Ранее сегодня, 30 ноября, в Telegram-каналах появились сообщения о росте стоимости возврата в Wildberries до 1 тыс. руб. при заказе товара по цене до 2 тыс. руб.