Wildberries опровергла информацию о повышении платы за возврат товара

Как уточнили в Wildberries, для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 ₽ Если обратная доставка компенсируется клиентом, то рассчитывается индивидуально, в том числе исходя из расстояния и особенностей, например габаритов и хрупкости товара, добавили в компании. В отдельных случаях для крупногабаритных товаров или при доставке в отдаленные регионы стоимость может повышаться, сообщили в Wildberries. Там добавили, что в ноябре отменили плату за обратную логистику при возврате более 1,2 тыс. видов товаров.