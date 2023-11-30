Треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

На ситуацию влияет увеличение производства, а также отъезд из страны части мигрантов, отметил член президиума «Опоры России» Сергей Миронов. На многих предприятиях нехватка сотрудников доходит до 30%, заявил он.

«Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качества было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат все сложнее будет находить этот баланс», — полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова.