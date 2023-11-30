Tinkoff Pay можно будет привязать к карте любого банка с 2024 года

В I квартале 2024 года к Tinkoff Pay можно будет привязать карту любого российского банка для платежей в онлайне, сообщили Forbes в банке. До сих пор этот сервис мгновенной оплаты покупок и услуг был доступен лишь клиентам банка «Тинькофф».

В 2022 году, когда из России ушли Google Pay и Apple Pay, к которым можно было привязывать карты различных банков, «Тинькофф» запустил собственный сервис мгновенной оплаты, а затем анонсировал планы доработать его аналогичным функционалом привязки карт других банков.

К сервису Tinkoff Pay карту стороннего банка можно будет привязать во время первой покупки, рассказал представитель компании. Сделать это можно будет в специальной форме, которая откроется при нажатии на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После этого покупка будет совершаться по нажатию на кнопку Tinkoff Pay. Сервис будет поддерживать подтверждение платежа с помощью пин-кода, по лицу или отпечатку пальца в зависимости от модели телефона и предпочтений клиента.

Тем клиентам, которые уже сохраняли свою карту в экосистеме «Тинькофф», например при оплате на сайтах, использующих эквайринг «Тинькофф», привязывать карту к Tinkoff Pay не нужно: данные подтянутся автоматически при входе в сервис.

Сейчас кнопка Tinkoff Pay уже доступна 40 млн клиентов банка, из них 65% выбирают Tinkoff Pay вместо традиционной оплаты по карте, говорит его представитель. Кроме того, в сервисе сохранены данные 65 млн карт сторонних банков, которые могут стать потенциальной новой аудиторией сервиса оплаты. Им банк обещает кешбэк за покупки через Tinkoff Pay. Также «Тинкофф» надеется, что новый функционал поможет повысить платежную конверсию (долю успешных покупок) на 19% и средний чек покупки на 11%, а также увеличит скорость обработки платежей в 10 раз.

Собственные платежные сервисы есть также у Альфа-банка (Alfa Pay), Сбербанка (Sber Pay), «Яндекса» («Яндекс Pay»). К сервисам Альфа-банка и Сбербанка можно привязать сейчас карты «Мир» лишь этих банков, в «Яндекс Pay» есть возможность привязать карту любого банка. Кроме того, Национальная система платежных карт, которая является оператором карт «Мир» и проводит все карточные транзакции внутри России, разработала мобильные приложения Mir Pay, которое работает с картами «Мир», и «СБПэй», которое не использует данные карт, а позволяет платить с банковского счета клиента с помощью QR-кода.

Летом 2023 года ВТБ прогнозировал, что к концу 2024 года каждая пятая транзакция в России в магазинах будет проходить с помощью Pay-сервисов.