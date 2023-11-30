Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей», — сказал он.

Снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent, предусмотренное Минфином, Сечин счел «экономически не обоснованным». Он заявил, что котировка Brent является «нерелевантной для России». По его мнению, при налогообложении министерство «игнорирует фундаментальные изменения» в работе нефтяных компаний, включая создание новых направлений поставок российской нефти и подходы к ценообразованию.

Комментируя финансовые результаты компании за III квартал и девять месяцев 2023 г., Сечин отметил, что постоянное изменение системы налогообложения оказывает «большое влияние» на «Роснефть». В то же время, отметил он, результаты «позволяют с уверенностью говорить об эффективности бизнес-модели компании». Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев выросла год к году 76,2%, составив 1,071 трлн руб.