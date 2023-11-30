Росстат изменит методику учета доходов пенсионеров

Документом вводятся три формы статистического наблюдения. В частности, формы «Пенсии-краткая» и «Пенсии-Н» отражают данные о неработающих пенсионерах и их пенсии, а «Пенсии-Р» — о работающих пенсионерах, сумме назначенного им пенсионного обеспечения и зарплате.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2023 г.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в разговоре с агентством «Прайм» пояснил, что новые формы «позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе». Благодаря этому, добавил экономист, можно более точно рассчитать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах.

Формы представляются в территориальные органы Социального фонда и оформляются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Затем эти данные обрабатываются, анализируются и группируются на основе релевантных источников — сведений на лицевых счетах пенсионеров в СФР.