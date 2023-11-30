Росстат изменит методику учета доходов пенсионеров
С 1 декабря Росстат изменит методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов, следует из приказа от 17 ноября, опубликованного на сайте ведомства.
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С 1 декабря Росстат изменит методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов, следует из приказа от 17 ноября, опубликованного на сайте ведомства.
Приказ вступает в силу с 1 декабря 2023 г.
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в разговоре с агентством «Прайм» пояснил, что новые формы «позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе». Благодаря этому, добавил экономист, можно более точно рассчитать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах.
Формы представляются в территориальные органы Социального фонда и оформляются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Затем эти данные обрабатываются, анализируются и группируются на основе релевантных источников — сведений на лицевых счетах пенсионеров в СФР.