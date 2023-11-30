Россияне перевели иностранным брокерам 100 млрд рублей с начала года

С 1 января по конец сентября нетто-переводы (перевод минус вывод) средств физлиц иностранным брокерам составили 101 млрд руб. Для сравнения: в 2021 г. граждане перевели на такие счета 30 млрд руб., а в прошлом году — 183 млрд руб.

Риски перетока инвестиций граждан в зарубежную инфраструктуру ЦБ оценивает как ограниченные, но предупреждает, что возможность покупать бумаги через иностранных брокеров несет риски, среди которых отсутствие судебной защиты на территории России и потенциальные ограничения со стороны недружественных стран.

Деньги частных инвесторов перетекают к зарубежным игрокам на фоне чистых продаж гражданами иностранных ценных бумаг в российской инфраструктуре, отмечает ЦБ. Показатель сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах без валютной переоценки снизился на 3,4 п. п. с начала этого года до 20,2% и на 4,9 п. п. с начала 2022 г.

Объем ценных бумаг недружественных стран в портфеле российских брокеров с начала 2023 г. сократился примерно в пять раз и по состоянию на конец II квартала не превышал 1%, обращает внимание регулятор.

Снижаются также валютные риски и риски взаимодействия с нерезидентами в российской брокерской отрасли, отмечает ЦБ. Объем активов, контрагентами по которым являются нерезиденты, сократился с начала года в 2 раза и составил 9% от совокупного объема активов (5 млрд руб.) против 17% на начало года (12 млрд руб.). В частности, на 32% уменьшился объем денежных средств, переданных по договору о брокерском обслуживании иностранному брокеру.

Российские инвесторы выбирают открытие прямых счетов у иностранных брокеров, потому что отечественные профучастники не могут обеспечить доступ на иностранные рынки без значимых инфраструктурных рисков, говорит директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров. Поэтому одним из ключевых направлений развития российского финансового рынка должно стать развитие доступа на дружественные площадки, где нет инфраструктурных рисков, считает эксперт.

После попадания «СПБ биржи» под американские санкции у россиян осталось два способа инвестировать в американские акции — через иностранных брокеров (Казахстана, Грузии и Армении) или российских игроков, которые пользуются зарубежной инфраструктурой, писали ранее «Ведомости». В России доступ к бумагам эмитентов из США сейчас предоставляет только «Финам» — и только квалифицированным инвесторам.

После санкций против «СПБ биржи» вывод капитала на счета иностранных брокеров может продолжиться, потому что российский рынок акций не отличается существенной диверсификацией, оценивает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.