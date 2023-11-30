Reuters: ОПЕК+ обсуждает новое сокращение нефтедобычи на 1−2 млн барреля в сутки

Как пишет WSJ, достижение договоренностей не гарантировано и оно встречает сопротивление в ОПЕК. Любые сокращения будут дополнительны к тем, которые были приняты в июне. Крупнейший в мире производитель нефти Саудовская Аравия выступает за сокращение добычи.

Крупнейшие производители нефти в Африке Нигерия и Ангола сопротивляются понижению индивидуальных квот на добычу, утверждает WSJ. Эти страны считают, что ОПЕК завышает их нефтедобывающие мощности. ОАЭ, как утверждается, также неохотно идут на сокращение добычи.

Решение о параметрах ограничений по добыче нефти на 2024 год должно быть принято на видеоконференции 30 ноября. Министерская встреча ранее планировалась на 26 ноября, но была отложена из-за разногласий.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259595&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.