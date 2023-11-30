Продавцы захватили инициативу на торговых площадках

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду отступил на 0,71% до 3173,52 п., индекс РТС потерял 0,05% до 1128,01 п.

В лидерах роста оказались акции OZON (OZON 2903 ₽, +1,22%). Спрос на БАДы на маркетплейсе за девять месяцев с начала года вырос на 91% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В аутсайдерах оказались акции Инарктики (AQUA901,5 ₽, −4,10%). Компания уточнила цену SPO на Московской бирже — она составит 900 ₽ за акцию, ранее был заявлен ценовой диапазон 900,0 — 968,5 ₽ Кроме того, акционеры компании также утвердили дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 19 ₽ на бумагу, что соответствует дивидендной доходности 2,1% по текущим котировкам.

Рубль укрепился к доллару США до 88,5500 ₽ и к евро до 97,3325 ₽

Основные новости и события.

VK (VKCO 625,8 ₽, −0,82%) рассматривает возможность выхода на рынок сервисов по продаже билетов. Компания ведет переговоры о покупке Intickets.ru и доли в «Кассир.ру» (Коммерсантъ).

Руководство Абрау-Дюрсо (ABRD 284,4 ₽, +0,92%) ожидает сокращения рынка импортных вин в России на 25% в 2024 году на фоне повышения ввозных пошлин.

Софтлайн (SOFL 144,66 ₽, −5,38%) в рамках SPO предложит инвесторам 25 млн акций или порядка 8% от общего количества акций компании. Заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00—149,84 ₽ за бумагу по 6 декабря включительно.

Норникель (GMKN 16922 ₽, −0,79%) и IT-разработчик Астра (ASTR 485,65 ₽, −1,38%) подписали меморандум о сотрудничестве. Компании будут совместно разрабатывать ПО для нужд металлургической компании.

Чистая прибыль АЛРОСА (ALRS 66,73 ₽, +0,35%) по итогам девяти месяцев 2023 года по РСБУ сократилась на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 87,9 млрд руб. Выручка компании выросла на 8%, до 237,2 млрд руб.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обсуждают вопрос о повышении планки обязательно застрахованной суммы на эскроу-счетах на фоне роста цен на жилье. Максимальная сумма покрытия была установлена несколько лет назад и сейчас составляет 10 млн руб.

В октябре 2023 года объем промышленного производства увеличился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 5,3%. Обрабатывающие производства показали рост на 9,5%, энергетический сектор вырос на 1,3%, добыча полезных ископаемых сократилась на 0,1%.

Ожидания и торговые идеи.

В четверг утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,40%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,09%. Сегодня последний день для покупки акций Ростелекома, Селигдара и Группы Позитив под промежуточные дивиденды.

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