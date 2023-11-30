Немного позитивной макроэкономики и цены на нефть

Немного позитива

По итогам десяти месяцев, ВВП РФ вырос на 3,2%, а в октябре на 5% в сравнении с октябрём прошлого года. При этом за январь-сентябрь экономика выросла на 2,9%. То есть наблюдается некоторая тенденция к ускорению. В ОЭСР повысили прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,1% с 0,9% ранее, а также с падения на 0,4% в середине текущего года. Рост мировой экономики в 2023 году предполагается на уровне 2,9%, а в 2024 году 2,7%. Безработица в РФ достигла очередного исторического минимума в октябре на уровне 2,9%. Рост промышленного производства в октябре замедлился до 5,2% с 5,6% в сентябре. Инвестиции в основной капитал подскочили до 13,3% в III квартале. Даже в сравнении с мировыми темпами российская статистика совершенно не выглядит бледной.

Рубль укрепил свои позиции, а вероятность повышения ставки ЦБ РФ выросла. По данным Росстата, недельная инфляция к 27 ноября ускорилась до 0,33% по сравнению с 0,2% неделей ранее. С начала месяца инфляция составила 1,13%. Темпы годового прироста цен превысили верхнюю границу прогноза ЦБ РФ и составили 7,54%. Таким образом условия для дальнейшего повышения ставки регулятора, или, как минимум, отсутствия мягкой риторики, усилились.

По итогам торгов:

USD/RUB — 88,55 (-1,00%),

EUR/RUB — 97,33 (-0,88%),

CNY/RUB — 12,407 (-0,59%).

Мнения в ФРС по поводу денежнойо плитике начали разделяться

Индексы США завершили день разнонаправленно. Представители ФРС продолжают оказывать усиленное влияние на участников рынка. Ещё во вторник мягкие заявления управляющего ФРС Кристофера Уоллера внушали надежды на завершение цикла ужесточения, но в среду «ястребиный» посыл пришёл от главы ФРБ Ричмонда. Томас Баркин, который будет голосовать в 2024 году, не исключает варианта повышения ставки.

Текущая динамика инфляции всё ещё не выглядит убедительно для него. Естественно, что разговоры о снижении ставки являются преждевременными. Рост ВВП на 5% говорит о возможности повышать цены, да и рост стоимости недвижимости также чрезмерный. Относительно надежд рынка на снижение ставки в 2024 году он отметил, что инфляция должна упасть до целевого уровня, или о снижении ставки даже не стоит говорить.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который также будет голосовать по ставке в 2024 году, выразил надежду на то, что текущая тенденция на замедление инфляции продолжится. При этом деловая активность в ближайшие месяцы начнёт замедляться, полагает он. Бостик считает, что возможности компаний повышать цены быстро сокращаются. Президент Кливленда Лоретта Мейстер больше звучала нейтрально. Она подчеркнула, что политика ФРС находится в правильной позиции и у регулятора есть время для отслеживания влияния на инфляцию.

Мейстер отметила прогресс в снижении темпов инфляции, но одновременно сообщила, что политика регулятора должна быть гибкой. На фоне заявлений доходность 10-летних казначейских обязательств США всё же снизилась на 6,9 Б. П. до 4,267%. Теперь о статистике. Оценка роста ВВП США пересмотрена до 5,2% с 4,9% в предыдущем выпуске. То есть представители ФРС всё же правы, когда говорят о сохранении потенциала для компаний на повышение цен, что, естественно, продолжает поддерживать высокую инфляцию.

Cigna (CI) и Humana (HUM) ведут переговоры о слиянии, или мягком поглощении. Акции General Motors (GM) были среди лидеров дня. Компания объявила о программе обратного выкупа на $10 млрд и о повышении дивидендов на 33% до $0,12 на акцию с 2024 года. Более того, прогноз по финансовым показателям на текущий год был подтвержден, даже с учётом потерь от забастовок профсоюзов.

В 2024 году GM ожидает увеличение производства электромобилей и улучшение маржи прибыльности. UnitedHealth (UNH) подтвердила ожидания на 2023 год и улучшила прогноз на 2024 год. В прессе появились сообщения, что Apple (AAPL) отказывается от собственной разработки чипа беспроводной связи 5G после неудачных промежуточных результатов. Розничная сеть Dollar Tree (DLTR) отчиталась хуже ожиданий, а менеджмент ещё добавил негатива, сообщив о смягчении потребительской активности. Hormel Foods (HRL) также ожидает дальнейшего снижения продаж из-за слабого спроса на индейку, а ещё и слабого спроса в сегменте китайского бизнеса.

Динамика по секторам: Real Estate +0,73%, Financials +0,71%, Materials +0,38%, Industrials +0,33%, Health +0,02%, Technology +0,01%, Consumer Discretionary −0,35%, Utilities −0,79%, Consumer Staples −0,81%, Energy −0,88%, Communication Services −1,12%.

По итогам торгов:

DJIA — 35430,42 п. (+0,04%),

S&P 500 — 4550,58 п. (-0,09%),

NASDAQ Composite — 14258,49 п. (-0,16%).

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