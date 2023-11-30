Немного позитивной макроэкономики и цены на нефть
Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о позитиве на российском рынке, нефти и американском бизнесе.
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Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о позитиве на российском рынке, нефти и американском бизнесе.
По итогам десяти месяцев, ВВП РФ вырос на 3,2%, а в октябре на 5% в сравнении с октябрём прошлого года. При этом за январь-сентябрь экономика выросла на 2,9%. То есть наблюдается некоторая тенденция к ускорению. В ОЭСР повысили прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,1% с 0,9% ранее, а также с падения на 0,4% в середине текущего года. Рост мировой экономики в 2023 году предполагается на уровне 2,9%, а в 2024 году 2,7%. Безработица в РФ достигла очередного исторического минимума в октябре на уровне 2,9%. Рост промышленного производства в октябре замедлился до 5,2% с 5,6% в сентябре. Инвестиции в основной капитал подскочили до 13,3% в III квартале. Даже в сравнении с мировыми темпами российская статистика совершенно не выглядит бледной.
USD/RUB — 88,55 (-1,00%),
EUR/RUB — 97,33 (-0,88%),
CNY/RUB — 12,407 (-0,59%).
Индексы США завершили день разнонаправленно. Представители ФРС продолжают оказывать усиленное влияние на участников рынка. Ещё во вторник мягкие заявления управляющего ФРС Кристофера Уоллера внушали надежды на завершение цикла ужесточения, но в среду «ястребиный» посыл пришёл от главы ФРБ Ричмонда. Томас Баркин, который будет голосовать в 2024 году, не исключает варианта повышения ставки.
Текущая динамика инфляции всё ещё не выглядит убедительно для него. Естественно, что разговоры о снижении ставки являются преждевременными. Рост ВВП на 5% говорит о возможности повышать цены, да и рост стоимости недвижимости также чрезмерный. Относительно надежд рынка на снижение ставки в 2024 году он отметил, что инфляция должна упасть до целевого уровня, или о снижении ставки даже не стоит говорить.
Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который также будет голосовать по ставке в 2024 году, выразил надежду на то, что текущая тенденция на замедление инфляции продолжится. При этом деловая активность в ближайшие месяцы начнёт замедляться, полагает он. Бостик считает, что возможности компаний повышать цены быстро сокращаются. Президент Кливленда Лоретта Мейстер больше звучала нейтрально. Она подчеркнула, что политика ФРС находится в правильной позиции и у регулятора есть время для отслеживания влияния на инфляцию.
Мейстер отметила прогресс в снижении темпов инфляции, но одновременно сообщила, что политика регулятора должна быть гибкой. На фоне заявлений доходность 10-летних казначейских обязательств США всё же снизилась на 6,9 Б. П. до 4,267%. Теперь о статистике. Оценка роста ВВП США пересмотрена до 5,2% с 4,9% в предыдущем выпуске. То есть представители ФРС всё же правы, когда говорят о сохранении потенциала для компаний на повышение цен, что, естественно, продолжает поддерживать высокую инфляцию.
Cigna (CI) и Humana (HUM) ведут переговоры о слиянии, или мягком поглощении. Акции General Motors (GM) были среди лидеров дня. Компания объявила о программе обратного выкупа на $10 млрд и о повышении дивидендов на 33% до $0,12 на акцию с 2024 года. Более того, прогноз по финансовым показателям на текущий год был подтвержден, даже с учётом потерь от забастовок профсоюзов.
В 2024 году GM ожидает увеличение производства электромобилей и улучшение маржи прибыльности. UnitedHealth (UNH) подтвердила ожидания на 2023 год и улучшила прогноз на 2024 год. В прессе появились сообщения, что Apple (AAPL) отказывается от собственной разработки чипа беспроводной связи 5G после неудачных промежуточных результатов. Розничная сеть Dollar Tree (DLTR) отчиталась хуже ожиданий, а менеджмент ещё добавил негатива, сообщив о смягчении потребительской активности. Hormel Foods (HRL) также ожидает дальнейшего снижения продаж из-за слабого спроса на индейку, а ещё и слабого спроса в сегменте китайского бизнеса.
Динамика по секторам: Real Estate +0,73%, Financials +0,71%, Materials +0,38%, Industrials +0,33%, Health +0,02%, Technology +0,01%, Consumer Discretionary −0,35%, Utilities −0,79%, Consumer Staples −0,81%, Energy −0,88%, Communication Services −1,12%.
DJIA — 35430,42 п. (+0,04%),
S&P 500 — 4550,58 п. (-0,09%),
NASDAQ Composite — 14258,49 п. (-0,16%).
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