Накануне реформы: что происходит с инвестиционными счетами россиян

В конце III квартала в России действовали 5,7 млн ИИС — это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2% больше, чем во втором квартале. Такие данные привел Банк России в обзоре «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов». Объем активов на ИИС тоже вырос — на 32% год к году, до 519 млрд рублей.

При этом регулятор отмечает, что россияне чаще стали закрывать старые инвестиционные счета, чем открывать новые: доля закрытых счетов по отношению к открытым составила 52%. Закрывались по большей части счета в доверительном управлении. Банк России объясняет это тем, что инвесторы в III квартале массово выводили деньги из стандартных стратегий, которые основываются на вложениях в облигации. Доходности долговых бумаг снизились из-за отрицательной переоценки после увеличения ставок в экономике. При этом индекс Мосбиржи рос и портфели, состоящие из акций, получили положительную переоценку, это спровоцировало общее увеличение объема активов на ИИС.

ИИС накануне реформы

Сейчас в России действуют два типа индивидуальных инвестиционных счетов, они отличаются набором налоговых льгот, которые может получить инвестор. Чтобы их получить, нужно владеть счетом не менее трех лет. Со следующего года в России появится третий тип ИИС, который должен стать инструментом долгосрочных сбережений и заменить собой предыдущие два.

Первоначально предполагалось, что срок получения налоговых льгот увеличится с трех до 10 лет. Налоговые льготы будут появляться после владения счетом в течение этого времени, однако на первом этапе этот срок предполагается сократить до пяти лет. Законопроект еще находится на рассмотрении Госдумы, он прошел только первое чтение, и как в окончательном виде будут выглядеть условия нового ИИС, пока неизвестно. Но предполагается, что счета по старым трехлетним условиям, открытые до конца этого года, продолжат действовать.

Эта неопределенность может привести к тому, что в декабре будет всплеск открытия привычных инвестиционных счетов первых двух типов, считает руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. «Думаю, на первом этапе интерес к ИИС нового типа будет достаточно осторожным: все, кто планировал открыть ИИС, — сделают это до конца года, на всякий случай, просто в силу консервативного отношения к новым законодательным инициативам», — поясняет она.

С тем, что увеличение числа инвестиционных счетов в последние месяцы может быть связано с грядущей реформой и осторожностью со стороны инвесторов, соглашается руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

В «Тинькофф Инвестициях», в свою очередь, считают, что эта тенденция говорит о том, что доверие россиян к фондовому рынку возвращается. А количество ИИС приближается к показателям докризисного 2021 года.

Состоятельные инвесторы

Сейчас индивидуальный инвестиционный счет у клиента может быть только один, и вносить на него можно не более 1 млн рублей. Предполагается, что для ИИС-3 не будет такого ограничения по сумме взноса, а один человек сможет открыть до трех инвестиционных счетов. При этом новый тип счета будет обладать налоговыми льготами от первых двух, также инвестор сможет снять деньги досрочно без потери льгот в особых жизненных ситуациях.

Такой подход может привлечь к новому инструменту более состоятельных инвесторов, считает руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка.

«ИИС третьего типа сможет заинтересовать новый для этого продукта сегмент клиентов — долгосрочных инвесторов с активами от 5 млн рублей. За счет получения одновременно двух типов налоговых льгот и отмены ограничения на взносы на ИИС, этот инструмент вполне может стать обязательной частью здорового инвестиционного портфеля клиента», — говорит она. В то же время Денежка допускает, что увеличение минимального срока владения инвестиционным счетом приведет к тому, что часть клиентов откажется от ИИС.

Комбинация налоговых льгот первых двух типов ИИС, возможность досрочного снятия денег и открытия до трех счетов у разных брокеров приведут к тому, что инвесторы будут активно открывать счета нового типа, говорит Дмитрий Леснов из «Финама».

При этом взрывного спроса на новый инструмент не будет, полагает ведущий аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. «Скорее, он будет постепенно набирать обороты. Такой инструмент будет нацелен на более долгосрочные инвестиции — 10 лет, поэтому понадобится время для роста популярности такого долгосрочного планирования», — резюмирует он.