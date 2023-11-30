Мосбиржа в декабре добавит пять бумаг в состав своего основного индекса

Мосбиржа обновит состав своего основного индекса. В базу расчета индекса Мосбиржи с 22 декабря войдут обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», а также бумаги «Самолета», «Мосэнерго» и «Совкомфлота», сообщается на сайте площадки.

Эти же акции войдут в базу расчета долларового индекса РТС. В лист ожидания на включение в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции «ВСМПО-Ависма», банка «Санкт-Петербург», «Ренессанс Страхования» и «Ленты». Бумаги «Магнита» остаются в листе ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.

Мосбиржа также сообщила об изменениях в базах расчетов некоторых отраслевых индексов. В частности, в индексе голубых фишек будут учитываться акции НЛМК вместо МТС, а бумаги «Группы Астра» войдут в индекс информационных технологий.

В «БКС Мир инвестиций» заметили, что обычно изменения структуры индексов Мосбиржи не приводят к серьезным колебаниям включаемых или исключаемых акций. В брокерской компании пояснили, что объем фондов, которые строго ориентируются на эти индексы, не очень большой.

«Тем не менее локально возможна положительная реакция в “Совкомфлоте”, “Самолете”, “Мосэнерго” и “Мечеле” из-за добавления в основной индекс», — допустили аналитики.

О том, что Мосбиржа добавила бумаги указанных компаний в лист ожидания на включение в базу расчетов двух своих основных индексов, стало известно в конце августа. Тогда же площадка объявила, что с 22 сентября в базу расчета обоих индексов войдут акции «Группы Позитив», депозитарные расписки QIWI, акции «Юнипро» и «Селигдара». Депозитарные расписки Fix Price было решено исключить из состава бенчмарков.

Что касается акций «Магнита», то в листе ожидания на исключение из индексов они находятся с мая 2023 года. За несколько дней до добавления в лист ожидания акции были переведены с первого на третий уровень листинга из-за того, что компания в установленный срок не устранила некие нарушения в корпоративном управлении. Мосбиржа отмечала, что по общему правилу ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, не могут входить в базу расчета основных индексов, хотя при наличии соответствующей рекомендации индексного комитета это все же возможно.

Ранее в ноябре «Магнит» провел заседание совета директоров, на котором в том числе была дана рекомендация по выплате дивидендов по итогам 2022 года. Аналитики отмечали, что само это событие уже дает надежду на решение проблем в области корпоративного управления и, как следствие, возвращение акций в состав индекса Мосбиржи в будущем.