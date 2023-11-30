Крупнейшая телекомпания Ближнего Востока проведет IPO в Саудовской Аравии

Саудовский медиахолдинг MBC Group, который управляет крупнейшей телекомпанией на Ближнем Востоке, сообщил о планах привлечь до 831 млн риялов ($222 млн) в ходе IPO. Тем самым стоимость всей MBC оценивается от $2 млрд до $2,2 млрд. До 6 декабря MBC будет собирать заявки от институциональных инвесторов. Дата IPO и начала торгов на бирже пока не объявлена, но, скорее всего, они состоятся в начале 2024 года.

MBC была основана в 1991 году и стала первой крупной частной панарабской телекомпанией. Сейчас 60% акций компании принадлежит правительству Саудовской Аравии, остальными владеет ее основатель Валид бин Ибрагим Аль Ибрагим. MBC управляет почти 20 телеканалами, работающими в разных странах Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, компания управляет крупнейшим стриминговым видеосервисом в регионе — Shahid. MBC сообщает, что у ее контента около 150 млн зрителей еженедельно. Выручка компании в 2022 году составила $930 млн. Привлеченные в ходе IPO средства MBC собирается направить на погашение долгов, повышение финансовой гибкости и создание нового контента для Shahid.