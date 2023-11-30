Индекс промышленной активности Китая продолжил сокращение

«Внутренний рынок не способен компенсировать потери в Европе и США, — считает главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван. — Данные показывают, что заводы производят меньше и нанимают меньше людей. Кроме того, данные свидетельствуют о потере доверия к политике правительства».

По мнению эксперта, вряд ли индекс промышленной активности восстановится в ближайшее время, учитывая серьезные экономические проблемы. А главная задача на данный момент, указывает экономист, в том, чтобы контролировать долговые риски местных властей и региональных банков. Главный экономист по Китаю в банке Nomura Тин Лу считает, что «несмотря на целую серию мер стимулирования, объявленных за последние несколько месяцев, мы полагаем, что все еще слишком рано говорить о том, что дно пройдено». По мнению эксперта, стоит ожидать «еще одного падения ближе к концу 2023 года и весне 2024 года».