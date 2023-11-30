13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Индекс промышленной активности Китая продолжил сокращение

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая, который в октябре показал неожиданное сокращение, по итогам ноября продолжил движение в том же направлении. Как следует из отчета Национального бюро статистики КНР, в ноябре PMI составил 49,4, в то время как экономисты прогнозировали этот показатель на уровне 49,7. В октябре PMI был 49,5. Уровень PMI выше 50 означает рост деловой активности, ниже 50 — ее снижение.

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Источник: Reuters

Как отмечают эксперты, опрошенные Reuters, такая тенденция свидетельствует о возможной необходимости большего стимулирования экономики Китая для восстановления уверенности в том, что власти способны поддержать промышленность.

«Внутренний рынок не способен компенсировать потери в Европе и США, — считает главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван. — Данные показывают, что заводы производят меньше и нанимают меньше людей. Кроме того, данные свидетельствуют о потере доверия к политике правительства».

По мнению эксперта, вряд ли индекс промышленной активности восстановится в ближайшее время, учитывая серьезные экономические проблемы. А главная задача на данный момент, указывает экономист, в том, чтобы контролировать долговые риски местных властей и региональных банков. Главный экономист по Китаю в банке Nomura Тин Лу считает, что «несмотря на целую серию мер стимулирования, объявленных за последние несколько месяцев, мы полагаем, что все еще слишком рано говорить о том, что дно пройдено». По мнению эксперта, стоит ожидать «еще одного падения ближе к концу 2023 года и весне 2024 года».

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Алена Миклашевская.

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