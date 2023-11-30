ЕС представит схему применения замороженных российских активов 12 декабря

Как отмечает издание, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург обеспокоены ускоренными темпами принятия закона и призвали начать обсуждение пакета мер по работе с замороженными активами РФ с более неформального документа. Это необходимо для того, чтобы сузить различные варианты использования прибыли.

28 ноября стало известно, что новый пакет европейских санкций против России позволит изымать у россиян недвижимость: финские власти могут изъять арену Helsinki Hall в столице, поскольку она принадлежит россиянам. Об этом сообщило агентство STT со ссылкой на источники. Основными владельцами арены, как писали СМИ, являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко.

Принудительное изъятие будет разрешено, если оно принято национальным законодательством страны ЕС, пишет Yle со ссылкой на министра иностранных дел Элину Валтонен. Согласно конституции страны, экспроприация собственности должна быть основана на общей необходимости. В этом случае владелец также получит компенсацию. При этом компенсация останется замороженной в случае с Helsinki Hall.

В апреле 2022 г. правоохранительные органы Финляндии арестовали активы Тимченко в Helsinki Hall (прежнее название — Hartwall Arena). Тимченко стал акционером арены в столице Финляндии в 2013 г. Ему принадлежит 22,5% акций. Его доля в холдинге оценивается в 10 млн евро.

После начала боевых действий на Украине Тимченко попал под санкции ЕС, в апреле была заморожена его недвижимость во Франции.