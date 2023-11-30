Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

В 2019 году тогдашний президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хочет, чтобы его страна присоединилась к ОПЕК.

На прошедшем сегодня, 30 ноября, заседании страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с). Россия из этого объема возьмет на себя сокращение на 0,5 млн б/с. В коммюнике не уточняется, присоединится ли Бразилия к принятому соглашению.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), дополнительное сокращение поддерживал крупнейший производитель нефти — Саудовская Аравия. Крупнейшие производители нефти в Африке Нигерия и Ангола, как утверждала газета, сопротивлялись понижению индивидуальных квот на добычу. На сокращение также неохотно шли ОАЭ, утверждала WSJ.

С лета 2023 года между странами—участницами ОПЕК+ действовала договоренность о совместном сокращении на 1,4 млн б/с, при этом мера подавалась как временная. К концу года условия для продолжения сокращения добычи стали менее благоприятными — спрос на нефть в мире не растет так быстро, как ожидалось, а добыча конкурентов, не входящих в ОПЕК+ (прежде всего США), увеличивается.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259595&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.