В ЕЦБ предупредили о рисках использования замороженных российских активов

«Наша позиция по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию. Я думаю, что есть другие способы профинансировать восстановление Украины», — сказал представитель регулятора газетам De Standaard and La Libre Belgique, что следует из стенограммы.
Европейский союз обсуждает, как быстро реализовать планы по введению налога на непредвиденные расходы на прибыль, которая получена от замороженных активов российского Центрального банка, и направить эти деньги на восстановление Украины, несмотря на опасения ЕЦБ, пишет агентство. Оно приводит оценки, согласно которым €200 млрд ($220 млрд) находящихся под санкциями суверенных активов России находятся в ЕС.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 3 июля заявил, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов.