В ЕЦБ предупредили о рисках использования замороженных российских активов

«Наша позиция по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию. Я думаю, что есть другие способы профинансировать восстановление Украины», — сказал представитель регулятора газетам De Standaard and La Libre Belgique, что следует из стенограммы.