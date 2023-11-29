В ЦБ рассказали о вопросах к росту курса рубля

Введение обязательной реализации валютной выручки экспортерами в октябре имело эффект, но продажи валюты, которые привели к росту курса рубля, увеличились на фоне повышения цен на сырье, поэтому точно оценить влияние президентского указа на эти процессы сейчас нельзя, считает директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов. Его мнение приводит «Интерфакс».

«Мы действительно наблюдаем, что экспортеры увеличили продажу экспортной выручки, но по-прежнему остается вопрос, они это сделали (…) по указу, или по другим причинам. Однозначного ответа на этот вопрос нет», — сказал Морозов.

По его словам, объемы продажи экспортной выручки заметно коррелируют с объемом экспорта, прежде всего, нефтяного, с лагом в два месяца. Соответственно, даже без требования по продаже экспортной выручки, ее объемы все равно бы увеличились, считает директор департамента Центробанка. Он подчеркнул, что принятые регулятивные меры оказали влияние, в том числе и психологическое, но их влияние он бы «не переоценивал».

Согласно указу президента России Владимира Путина, обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки, было введено для некоторых российских компаний-экспортеров. Как следует из последовавшего за документом постановления кабмина, их обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема. Введенные требования в российском Минфине объяснили необходимостью стабилизировать курс рубля.

В начале ноября группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение новых требований валютного законодательства. Действие нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. При этом в правовом управлении нижней палаты российского парламента отметили, что штрафовать за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в России уже со дня подписания президентского указа невозможно, поскольку норма о введении ответственности за административное правонарушение обратной силы не имеет.