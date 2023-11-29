Товарный гид: какие продукты подорожают и подешевеют в декабре

В Руспродсоюзе прогнозируют, что к январю можно ожидать снижения средних цен на морковь, капусту и картофель. При этом сезонно огурцы и помидоры подвержены увеличению цен в зимний период. Подробности — в материале «Известий».

Социально значимые

В настоящее время крупнейшие федеральные торговые сети добровольно сдерживают свои наценки на товары «первой цены» в 25 категориях социально значимых продуктов питания, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС России.

— Инициатива об ограничении наценок поддержана большим количеством торговых сетей регионального уровня, в том числе входящих в Союз независимых сетей России, и магазинов несетевой торговли, — рассказали в ФАС России.

В Минсельхозе «Известиям» рассказали, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса. Хотя министерство не ожидает их значительного увеличения выше среднемноголетних колебаний.

— К примеру, в настоящее время цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее, — сказали в пресс-службе Минсельхоза. — Низкий уровень цен на сырье отражается на минимальной динамике стоимости готовой продукции — как у производителей, так и в рознице.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев проинформировал, что в конце этого года ритейлеры и поставщики столкнулись с непростой проинфляционной ситуацией на некоторые категории продукции.

Помимо сезонного фактора производители объясняли рост оптовых цен подорожанием импортного сырья, топлива, логистики, запчастей к оборудованию, удобрений и ветеринарных препаратов, колебаниями курса валют.

При этом цены на молочную продукцию, хлеб, свежемороженую рыбу остаются стабильными, добавляет эксперт.

— В предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик на 20−30%, — говорит Караваев. — Традиционно перед Новым годом незначительно дорожают в оптовом звене икра, кондитерские изделия, но после праздников цены стабилизируются.

По данным Росстата, розничные цены на конец осени на пастеризованное молоко, сливочное масло и сыры за год выросли в пределах от 0,8 до 1,6%, что значительно ниже темпов общей инфляции. При этом у производителей цены на сыры сейчас отмечаются ниже уровня прошлого года на 0,7%.

Как объясняют в Минсельхозе, прирост производства молочной и мясной продукции способствует стабильной ценовой ситуации на розничном рынке. Например, к соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла только на 6,7% (в пределах общей инфляции).

Говядина — вверх, сахар — вниз

Как отмечает председатель правления МОЗП (Московское общество защиты потребителей) Антон Недзвецкий, увеличение производственных показателей — отрадное явление, но это лишь отчасти влияет на конечную цену в рознице; закладываются выросшие издержки по многим другим сферам.

Он напоминает, что сейчас рынок заполоняет такое явление, как шринкфляция. При той же цене продукции уменьшается ее вес (объем) в упаковке — например, вместо 1 л молока упаковка уменьшается до 900 мл, а это плохо учитывается в статистических показателях, замечает он.

По прогнозу Государственного университета управления (ГУУ), в канун новогодних праздников вырастут цены: на огурцы — на 6−7%, помидоры — на 3−4%, яйца куриные — на 4−5%, говядину — на 10−12%, рыбу охлажденную, икру — на 10−13%, сосиски, сардельки — на 0,5%, масло сливочное и хлеб — на 0,4%, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,3%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 2−3%, порошки стиральные — на 0,2−0,3%, пасты зубные — на 0,2−0,3%, шампуни — на 1−2%, телевизоры — на 1−2%, электропылесосы — на 0,1%.

Снижения цен при этом в декабре можно ожидать на сахар-песок — на 2—3%, вермишель — на 1%, консервы мясные для детского питания — на 0,4%, баранину и маргарин — на 0,3%, чай черный и пшено — на 0,2%, крупу гречневую — на 1−2%.

— Нынешний рост цен на мясо на 10−15% обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок; мандарины, бананы и алкоголь подорожают на 5−15% как товары к новогоднему столу, — объясняет замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ, член ассоциации «Системная экономика» Светлана Сазанова. — На фоне роста цен на мясо подорожают и яйца — дешевый заменитель белка. В регионах с высокой долей приусадебных хозяйств рост цен на продовольствие будет менее выражен, чем в мегаполисах.

От производителя до потребителя

Стоит учитывать, что подорожание товаров по цепочке от производителя до потребителя идет не линейно. Разные группы товаров имеют отличную динамику, и порой даже противоположную, замечает партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина.

Например, уточняет она, «лидерами по дефляции цен производителей в 2023 году были гречка, картофель и неожиданно молоко». Отпускные цены на гречку в течение года снизились на целых 48,6%, а для потребителя она подешевела только на 29,7%. То же и по молоку — производитель снизил цены на 4,2%, а для потребителя цена уменьшилась на 2,6%. А, например, картофель подешевел равномерно по всей цепочке — в ценах производителя его стоимость упала на 20,3%, на прилавках практически такое же значение — 19,6%. Или огурцы — их рост пропорционален по всей цепочке.

— Есть ряд продуктов, рост цен на которые розница сдерживает — например, свинина от производителя выросла на 4,2%, а для потребителя — на 1,6%, — отмечает Альбина Корягина. — Помидоры у производителей выросли на 19,5%, а для потребителя — на 12,1%. Даже подорожание кур и яиц, о котором так много говорилось в этом году, розница демпфировала для потребителя — цены на них для конечного потребителя выросли меньше, чем отпускная цена производителя.

В свою очередь, член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов отмечает, что конечная стоимость сырья в горизонте даже 30-дневного планирования не уменьшится, скорее наоборот.

— Сейчас растут и оптовые цены — как это объясняет тот же Минсельхоз — в связи с повышенным спросом, — говорит Коробов. — Усилия по экспортным поставкам серьезно разгрузили запасы на складах, также произошло сокращение импорта по отдельным категориям до минимального уровня.

Всё это, по его прогнозу, в перспективе вполне может привести к росту себестоимости продуктов до 15%.

Собеседник не видит предпосылок к снижению цен, потому что розница не настроена на это, что уже показала практика. И даже если оптовые цены от производителя падают, опоздание в рознице происходит в лучшем случае спустя шесть месяцев, а то и не происходит вообще.

— Поэтому основная надежда на госрегулирование ситуации — на антимонопольную службу, — говорит эксперт. — Необходимо помнить, что сезон новогодних и рождественских праздников — самый высокий в ритейле. Потом идет спад запросов, но и на прилавках остается не так много именно тех товаров и продуктов, на которые был спрос, — их просто-напросто раскупили, воспользовавшись разнообразными акциями и скидками.

Что будет в постновогодние недели

В Руспродсоюзе напоминают, что в преддверии новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые увеличиваются в конце декабря. Более того, в последние годы большее количество продуктов для новогоднего стола реализуется по акциям.

— По некоторым категориям повышения цен следует ожидать ввиду объективных причин, — прогнозирует зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. — Те же яйца дорожают ввиду целого ряда факторов: скачки потребления, эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, рост себестоимости производства яйца, логистика и цены на упаковку, запчасти к сортировочным машинам, вакцины и премиксы зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом. Также появился новый фактор — нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне".

Эксперт отмечает, что огурцы и помидоры традиционно подвержены сезонному увеличению цен в зимний период из-за отсутствия на рынке предложения дешевой продукции открытого грунта отечественного производства.

Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова предполагает, что к началу нового года всё-таки удастся сдержать рост цен на продовольственные продукты, что будет обусловлено как административным давлением на производителей и розничные сети, так и стабилизацией курса национальной валюты. Но насколько долго такая ситуация продолжится после новогодних праздников, будет зависеть не только от объемов выпуска продукции отечественными производителями, но и от курса рубля, замечает эксперт.

— И дело тут не только в стоимости импортного оборудования, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, которые, безусловно, оказывают давление на стоимость продукции, например, в животноводческом и птицеводческом секторе, но в обычных правилах рынка, — резюмирует экономист.