Нефть и азиатские биржи могут подтолкнуть российские акции к снижению

Японский рынок явно под давлением иены, которая укрепилась до 147,0 за доллар на фоне общей слабости доллара и сокращения разрыва в доходностях японских и американских облигаций. В частности, сокращение этой разницы негативно сказывается на банковских бумагах: Mitsubishi UFJ Financial (-2,3%), Sumitomo Mitsui Financial (-1,8%), Mizuho Financial (-2,4%). Акции Toyota Motor (+1,6%) игнорировали иену на фоне новостей о планах продажи доли в Denso Corp. (+1,3%) за $4,7 млрд. При этом бумаги Honda Motor теряли около 1,3%, а Nissan Motor около 2,2%. Пивоваренная Asahi Group Holdings (+1,0%) планирует провести вторичное размещение на $1,2 млрд.