Нефть и азиатские биржи могут подтолкнуть российские акции к снижению
Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о нефти, азиатских рынках и российском фондовом рынке.
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Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», о нефти, азиатских рынках и российском фондовом рынке.
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе. Укрепляются иена и Новозеландский доллар. В первом случае это реакция на общую слабость доллара и сокращение разрыва в доходностях японских и американских облигаций. Доллар Новой Зеландии реагирует на «ястребиную» риторику Резервного Банка, который сохранил ставку 5,50% без изменений. На рынке нефти сохраняется неопределённость. Сигналы из ОПЕК+ говорят об отсутствии согласованной позиции и о возможности очередного переноса совещания. Рубль в утренние часы ликвидирует часть потерь, которые он получил перед закрытием предыдущего торгового дня. На этом фоне российские акции могут вновь уйти в минус. Как минимум, в бумагах экспортёрах надежды на новое устойчивое ослабление национальной валюты пока не реализовываются.
Российский рынок смог завершить торги вторника в плюсе. Рывок под занавес дня обеспечило резкое ослабление рубля и дорожающая нефть. Впрочем, акции крупнейших банков так и остались в минусе. К вечеру появилось несколько отчётов, включая результаты ТМК и «Акрона». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 54,632 млрд руб.
3 отраслевых индекса завершили день в минусе, а 7 смогли закрыть торги в плюсе. Наибольшее снижение в секторе финансов (-0,48%). Наибольший рост был в электроэнергетике (+1,69%).
Московская Биржа (MOEX) объявила о расширении линейки инструментов с юанем с 4 декабря. Инструменты позволят заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу. Подробности условий торговли и ценообразованию инструментов можно посмотреть на сайте биржи.
Рубль в вечерние часы резко ослаб. Можно предположить, что это была спекулятивная реакция на завершение налогового периода. Однако стоит напомнить, что экспортёры, по сути, продают валюту равномерно из-за указа об обязательной продаже валютной выручки. Соответственно, объёмы реализации в рамках подготовки к налоговым платежам и в иные дни не должны сильно отличаться. Поэтому рывок может оказаться краткосрочным.
USD/RUB — 89,44 (+0,72%),
EUR/RUB — 98,195 (+0,95%),
CNY/RUB — 12,481 (+0,73%).
Индексы США завершили торги вторника небольшим приростом. При этом доходности по облигациям снизились на фоне вполне мягких заявлений от управляющего ФРС Кристофера Уоллера. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала на 4,2% до 4,346%, хотя в начале дня поднималась выше 4,4%. Управляющий Уоллер полагает, что его уверенность только укрепляется, что ФРС сделала достаточно, чтобы замедлить экономику и вернуть инфляцию к целевому уровню. Более того, он заметил, что при снижении инфляции в течение нескольких месяцев у ФРС появится основание для снижения ставки.
Впрочем, он тут же заметил, что ничего не гарантировано. При этом инфляция всё ещё высокая и пока ещё рано говорить о её устойчивом снижении. Он замечает некоторые признаки остывания потребительской и деловой активности, но всё ещё следит за сферой услуг и недвижимостью. Его коллега Мишель Боумен оказалась более жёсткой в своей риторике. Она вновь не придала особого значения поступившей в последнее время статистике и напомнила, что ФРС вполне должна ещё повысить ставку. Особенно это будет актуально, если замедление инфляции прекратиться.
Меж тем индекс потребительского доверия от Conference Board поднялся в ноябре до 102,0 п. с 99,1 п. в октябре. При этом компонент ожиданий поднялся до 77,8 п. с 77,2 п. Если же говорить о ценах на жильё, то пока не всё удовлетворяет ожиданиям скорого снижения ставки. Рост цен на недвижимость в США ускорился до 6,1% в сентябре с 5,8% в августе. Лишь за сентябрь цены выросли на 0,6% при ожиданиях 0,4%. Индекс цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших городских образованиях США от S&P/CS также указывает на ускорение роста цен до 3,9% в сентябре с 2,1% в августе. Впрочем, в этом случае прогноз был ещё выше — 4,0%.
Micron (MU) улучшила прогноз на квартал благодаря улучшению спроса. Глава компании также заявил, что проводятся переговоры с Китаем, где продукция компании запрещена на импорт и в переговорах наметились позитивные моменты. Регулятор Великобритании заявил о том, что сделка Adobe (ADBE) по покупке Figma может негативно сказаться на конкурентной среде. Boeing (BA) получила повышение рекомендаций для инвесторов от RBC на фоне улучшения ожиданий по продажам коммерческих и военных самолётов на 2024 год. Фармацевтическая Merck (MRK) повысила квартальные дивиденды до $0,77 на акцию.
Динамика по секторам: Consumer Discretionary +0,54%, Real Estate +0,52%, Consumer Staples +0,4%, Communication Services +0,32%, Utilities +0,31%, Materials +0,2%, Technology +0,19%, Energy +0,06%, Financials −0,1%, Industrials −0,24%, Health −0,5%.
DJIA — 35416,98 п. (+0,24%),
S&P 500 — 4554,89 п. (+0,10%),
NASDAQ Composite — 14281,76 п. (+0,29%).
Азиатские рынки преимущественно снижались. В Гонконге местный индекс упал до минимума за пять недель на фоне провала акций компании по доставке еды Meituan на 11%. Компания предупредила о замедлении роста выручки. Индекс в Пекине, который учитывает инновационные малые и средние компании, провалился ещё на 4%. Ситуация в Гонконге даже повлияла на общий Азиатский Индекс MSCI, который в утренние часы повышался, но затем лишился своих достижений.
Новозеландский доллар укреплялся на 1% и более после решения Резервного Банка страны сохранить ставку без изменений. Однако регулятор отмечает, что инфляция остаётся высокой и вероятность нового повышения всё ещё существенная. Соответственно, ставка может быть повышена в будущем с текущей 5,50%.
NIKKEI 225 — 33340,77 п. (-0,20%),
Hang Seng — 16977,05 п. (-2,17%),
Shanghai Composite — 3023,58 п. (-0,49%).
Котировки нефти демонстрировали нейтральность в утренние часы. Ситуация на рынке весьма противоречивая. С одной стороны, Израиль нарушил перемирие в Секторе Газа и вновь возобновил военные действия. Казахстан заявил о существенном сокращении поставок нефти из-за шторма и его последствий в Черном море. Запасы в США также были нейтральными, или даже оптимистичными для роста цен. Однако из ОПЕК+ поступает информация о том, что позиции участников всё ещё не согласованы. Более того, совещание, запланированное на 30 ноября может быть перенесено.
WTI — $76,46 (+0,07%),
Brent — $81,68 (+0,0%),
Золото — $2047,30 (+0,36%).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».