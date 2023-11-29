13:16 (мск), источник: Финансы Mail.ru

На Криштиану Роналду подали иск из-за рекламы криптобиржи Binance

На Криштиану Роналду подали коллективный иск в окружной суд американского штата Флорида из-за участия футболиста в маркетинговом продвижении крупнейшей криптовалютной площадки Binance, следует из документов на сайте суда.

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Источник: AP 2023

Суперзвезду мирового футбола обвиняют в использовании своей популярности для продажи незарегистрированных ценных бумаг на торговой платформе Binance.

Пользователи, привлеченные футболистом, приобретали NFT-токены из совместной коллекции биржи Binance и Роналду. По мнению истцов, Роналду сыграл ключевую роль в растущей популярности торговой площадки. «Промоакции Роналду привлекали или помогали Binance в привлечении инвестиций в незарегистрированные ценные бумаги, поощряя миллионы его последователей, поклонников и сторонников инвестировать в платформу Binance», — говорится в документах суда.

Криптобиржа Binance заключила многолетний договор с Роналду в середине прошлого 2022 года для продвижения серии его собственных невзаимозаменяемых токенов (NFT). Как минимум три коллекции футболиста привязаны к площадке Binance.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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