Молодёжь перестала доверять банковским вкладам, показал опрос

В ходе двух опросов, проведённых в феврале этого и прошлого года, социологи узнали мнение россиян в возрасте от 17 до 35 лет. В расчёт брали жителей городов, население которых составляет более 100 тысяч человек. В итоге эксперты пришли к выводу, что их отношение к сбережениям неопределённое — они часто выбирали варианты ответа с приставкой «скорее».

Так, например, в этом году 58% респондентов уверены, что лучше не доверять свои сбережения банкам, а вкладывать их в недвижимость или бизнес, которые впоследствии они смогут сами контролировать. При этом в прошлом году россиян, которые придерживались такого мнения, было 56%.

В то же время 67% молодёжи заявили, что приобретение недвижимости — это самый надёжный инструмент для сбережений. При этом 35% говорят о необходимости покупать ценные металлы и драгоценности. А про вклады в государственном банке обмолвились лишь 17% россиян. Вместе с тем 51% опрошенных согласились с тем, что можно накопить на крупную покупку, откладывая понемногу на протяжении долгого времени. В прошлом году такого мнения придерживались 42% респондентов.

А ранее социологи выяснили, сколько россиян верят в реальность скидок «чёрной пятницы». Судя по результатам, более половины респондентов игнорируют крупнейшую ежегодную распродажу и ничего не покупают. При этом каждый восьмой (12%) считает, что в день скидок товары действительно продаются с большим дисконтом.