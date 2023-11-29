Мировые цены облигаций в ноябре росли самыми быстрыми темпами с кризиса 2008 года

Глобальные индексы цен на облигации в ноябре растут самыми высокими темпами со времен финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. Global Bond Index, который отслеживает суверенный и корпоративный долг, по данным агентства в ноябре вырос на 4,9%.

Это самый большой месячный прирост после декабря 2008 года, когда в разгар рецессии инвесторы скупали облигации и этот индекс вырос на 6,2%, отмечает Bloomberg.

Ноябрьское ралли вызвано растущими обсуждениями, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки в основном завершили повышение процентных ставок и в 2024 году начнут их снижать, пишет агентство. Инвесторы пытаются зафиксировать высокую доходность по долговым инструментам.

Эту точки зрения подтверждает управляющий ФРС Кристофер Уоллер: 28 ноября он заявил, что текущий уровень ставок ФРС выглядит хорошо для замедления экономики и снижения инфляции. Уоллер выступал за повышение процентных ставок, и теперь примечательно, что он проявил иной настрой, упомянув о смягчении политики, считает старший портфельный менеджер Jamieson Coote Bonds Pty Джеймс Уилсон. «Судя по всему, ФРС практически завершила свой цикл повышения [ставок]», — сказал эксперт.

Казначейские облигации 29 ноября продолжили свой месячный рост. С ростом цен на облигации падает их доходность. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на шесть б. п., до 4,26%. Доходность по двухлетним бондам упала на семь б. п., до 4,67%. Доходность австралийских 10-летних облигаций упала на 14 б. п., до 4,36%, после того как данные по инфляции в стране оказались слабее ожидаемых.

Нынешний рост глобальных облигаций — лишь последний поворот в нестабильном году для бондов, отмечает Bloomberg.

В январе стоимость ценных бумаг росла, а затем резко падала в течение следующих шести месяцев. В августе облигации начали трехмесячное снижение: индекс совокупной доходности Bloomberg опустился до минимальных за год 3,8% в середине октября. Сейчас этот показатель за 2023 год составляет 1,4%.

Нынешний сдвиг в сторону ожидания от центробанков смягчения денежно-кредитной политики стал благом для корпоративных облигаций, пишет Bloomberg. Средняя доходность корпоративных облигаций на этой неделе упала до 5,3% после роста почти на 6% в октябре: это был самый высокий уровень с 2009 года, отмечает агентство.

Тем не менее есть некоторое расхождение во взглядах долговых инвесторов и процентных трейдеров, пишет Bloomberg: последние прогнозируют более жесткую экономическую ситуацию со снижением ставок ФРС. Они предполагают, что ФРС постепенно снизит процентные ставки на один п. п. к концу 2024 года. Американские официальные лица в своих прогнозах в сентябре ожидали еще одного повышения ставки ФРС и последующего снижения на один п. п. в 2024 году. Эти прогнозы будут обновлены на встрече 12—13 декабря , пишет Bloomberg.