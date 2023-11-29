09:13 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 89,19 рубля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 24,75 копейки и составил 89,19 рубля.

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Источник: Reuters

Курс евро снизился на 3,5 копейки и составил 98,16 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на 1,9 копейки и составил 12,5 рубля.

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