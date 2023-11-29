Инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 3,2%
Ее темпы снизились по мере стабилизации цен на энергоносители, указали в Федеральном статистическом ведомстве.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ее темпы снизились по мере стабилизации цен на энергоносители, указали в Федеральном статистическом ведомстве.
БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Темпы инфляции в ФРГ замедлились в ноябре 2023 года и составили 3,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным статистическим ведомством Германии.
По итогам октября показатель составлял 3,8%. Темпы инфляции замедляются по мере стабилизации цен на энергоносители, говорится в пресс-релизе.
Данные имеют предварительный характер. Окончательная статистика за ноябрь будет опубликована 8 декабря.