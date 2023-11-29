Госдума одобрила запрет на увольнение одиноких родителей детей до 16 лет

Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, избиратели неоднократно просили депутатов расширить ее. «Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи, — уверен спикер. — В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность».

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова («Единая Россия») отметила в комментарии «РГ», что реализация данного предложения позволит повысить уровень социальных гарантий одиноким родителям с детьми до шестнадцати лет. При этом комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, в который входит депутат, считает возможным в дальнейшем поднять вопрос о последовательном повышении возраста ребенка до 18 лет, рассказала она. Ларионова напомнила, что, согласно Семейному кодексу, именно с этого возраста ребенок достигает совершеннолетия. «Будем вносить поправки», — добавила депутат.

Эти вопросы, по оценке парламентария, сейчас особенно актуальны, ведь институт семьи переживает переходный и даже кризисный этап своего развития. «Беспокоят вопросы демографии. По прогнозу Росстата, в ближайшие 10 лет нас ежегодно будет становиться на 400 тысяч меньше. Особого внимания, конечно, требуют семьи с детьми. Неслучайно наш президент объявил предстоящий 2024 год Годом семьи», — напомнила Ларионова.

Депутат ГД Алексей Журавлев (партия «Родина») согласился, что государство должно обеспечить социальную защиту для тех, кто в этом особо нуждается, а родители-одиночки, безусловно, относятся именно к этой категории. По его словам, дети, конечно, полностью зависят от отца или матери, «поэтому не увольнять их с работы логично по крайней мере, пока ребенку не исполнилось 16». «Между прочим, поправки вносятся после многочисленных обращений граждан, которые уверены, что именно эти два года могут стать определяющими для семейного благополучия», — добавил он.