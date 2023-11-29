Госдума одобрила проект о компенсации за невыплату зарплаты

Кабмин подготовил этот проект во исполнение постановления Конституционного суда, вынесенного в связи с жалобой на невыплату причитающейся зарплаты в полной мере, сообщила депутатам замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

По ее словам, сейчас работнику за задержку зарплаты уже полагается компенсация. «Поправками предлагается дополнить статью 236 Трудового кодекса указанием на то, что проценты (денежную компенсацию) за каждый день просрочки надо выплачивать также в том случае, если причитающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно. При этом решением суда было признано право работника на их получение», — рассказала замминистра. При этом размер компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда эти выплаты должны были быть сделаны.

Как объяснил «РГ» депутат ГД Никита Чаплин («Единая Россия»), после вступления поправок в силу работник вправе требовать проценты за все время просрочки зарплаты, пока шло судебное разбирательство. Компенсацию можно будет получить в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока работодатель медлит, уточнил парламентарий. По его оценке, целесообразным было бы создать реестр недобросовестных работодателей, которые регулярно нарушают Трудовой кодекс, чтобы граждане при устройстве на работу понимали, какие могут быть риски, и уже только после этого принимали решение о трудоустройстве.

Представитель той же фракции Джамаладин Гасанов отметил, что пока по решению суда работнику, столкнувшемуся с невыплатой, не компенсируют ущерб и так называемую неустойку. «Закон, который мы принимаем, направлен на решение этой ситуации», — сказал он.

Депутат ГД Владимир Сипягин (ЛДПР) сказал «РГ», что поправки вызывают у него двоякое чувство. «Мы же не знаем, по каким причинам не были сделаны компенсационные выплаты, — отметил он. — В 90% — это некомпетентный сотрудник, который переходить на менее низкую должность не хочет. Невыплаты компенсации, связанные с неприязненным отношением к человеку, случаются совсем редко, в этом случае да, есть суд, через который и решается этот вопрос».