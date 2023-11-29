Глава «Абрау-Дюрсо» назвал реальную стоимость хорошего российского вина

«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350−400 рублей для тихого и 400−450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше. Но это без учета скидок и тому подобного, потому что если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже окей», — ответил Титов на вопрос о том, какую цену можно считать минимальной для качественного вина на полке.

Глава компании также рассказал, что цена бутылки вина зависит от стоимости сырья, в которую заложены финансирование виноградников, рабочая сила, а также от комплектующих самого продукта.

«Некоторые из комплектующих до сих пор полностью импортные, самый простой пример — пробка, это прямая валютная оплата. Потом этикетки, примерно на 50% зависящие от валютного курса: краски, бумага и печатное оборудование также закупаются за рубежом. Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже», — уточнил он.

«В общей сложности около 15% стоимости игристого вина зависят непосредственно от валюты», — добавил президент «Абрау-Дюрсо».

По мнению Титова, на стоимость вина в России также влияет и ключевая ставка. «Причем ставка, может быть, на нашу отрасль влияет чуть меньше, чем на остальные, но это потому что есть государственное субсидирование», — пояснил он.