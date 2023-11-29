Европейские порты переправили 21% закупленного в России СПГ в другие страны

Более пятой части российского сжиженного природного газа, поступающего в Европу, переправляется в другие части мира, сообщила Financial Times со ссылкой на данные Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

С января по сентябрь 2023 года 21% из 17,8 млрд куб. м российского СПГ, поступившего в ЕС, был перегружен на суда, направлявшиеся в страны, которые не входят в состав блока, в том числе в Китай, Японию и Бангладеш.

В отличие от угля и нефти, российский газ не попал под санкции ЕС, хотя его перевалка запрещена в Великобритании и Нидерландах. Данные IEEFA свидетельствуют, что поставленный в ЕС российский СПГ обычно перекачивается между танкерами в Бельгии, Франции и Испании, прежде чем экспортироваться покупателям на других континентах. Это, по мнению FT, имеет решающее значение для России, которая пытается максимально эффективно использовать свой арктический флот. Перевалка обычно происходит между российскими танкерами ледового класса, которые курсируют между полуостровом Ямал и северо-западной Европой, и обычными танкерами СПГ, которые затем отправляются в другие порты, освобождая суда ледового класса для возвращения на север.

Порты в Бельгии, Испании и Франции по-прежнему получают значительные объемы газа «Ямала СПГ», акционерами которого являются российский «Новатэка» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В 2023 году больше других в ЕС получили СПГ из России порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуар-де-Бретань во Франции.

Политики ЕС защищают импорт СПГ из России, объясняя это долгосрочными контрактами, которые, в случае нарушения, заставят европейские компании выплатить компенсацию.

Представитель бельгийской Fluxys, которая имеет 20-летний контракт с «Ямалом СПГ», истекающий в 2039 году, заявил FT, что, поскольку газ не находится под санкциями, «ни одному клиенту не может быть отказано по закону в доступе» к ее терминалу СПГ и «право собственности на молекулы остается в руках грузоотправителей». В Министерстве энергетики Бельгии отметили «важность поиска пути, который не поставит под угрозу безопасность поставок европейского континента». В Министерстве энергетики Франции подчеркнули, что не планируют препятствовать перевалке российского СПГ во французских портах.

Тем не менее в сентябре комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон призвала страны блока «сократить экспорт российского СПГ, чтобы полностью отказаться от него».

В декабре политики ЕС планируют согласовать правила, которые позволят государствам — членам ЕС препятствовать доступу к газовой инфраструктуре ЕС для российских и белорусских операторов.

Но, уверен бывший госсекретарь Норвегии по энергетике Амунд Вик, правительства ЕС оказались в затруднительном положении и им будет «трудно бить в набат» против перевалки российского СПГ в другие места, если они сами его используют. «Вы увидите, как они будут ходить на цыпочках по этой теме предстоящей зимой», — отметил он.