Что такое плавающий валютный курс

В 2014 году россияне попрощались с «долларом по 30, евро по 40» — это произошло на фоне первых международных санкций и снижения цен на нефть. На ослабление рубля повлияла и потеря поддержки со стороны Банка России, который в ноябре 2014 года отпустил рубль в свободное плавание. Но что это значит? От чего в таких условиях зависит курс рубля? И почему его нельзя просто зафиксировать?

Что такое курс валюты?

Курс валюты, или валютный курс — это стоимость национальной валюты одной страны в валютах других стран. В британском варианте валютный курс — это цена национальной валюты, выраженная в определенном количестве денежных единиц другой страны, например, один фунт стерлингов равняется двум евро (£1 = €2). В европейском варианте, наоборот, под валютным курсом подразумевается цена иностранной валюты, выраженная в определенном количестве единиц национальной валюты.

Этот вариант применяется и в России — так, на сайте Центрального банка и в обменных пунктах указывается цена одного доллара, евро и других валют в рублях (например, $1 = 90 рублей, €1 = 100 рублей). Когда вы слышите, что рубль ослабевает, это значит, что его курс по отношению к другим валютам растет — например, с 90 до 100 рублей за доллар. Доллар в таком случае, напротив, укрепляется.

Что влияет на валютный курс?

Валютный курс формируется на валютном рынке, где основными факторами являются спрос и предложение — именно они определяют стоимость валюты. Здесь действуют те же правила, что и на обычном рынке товаров и услуг: чем больше спрос на валюту, тем выше ее цена (курс); чем больше предложение, тем меньше цена (курс).

Соответственно, колебания валютного курса могут быть вызваны любыми факторами, которые влияют на соотношение спроса и предложения, — например, политическими событиями, определяющими настроения и ожидания инвесторов, изменением объемов внешней торговли, цен на мировом рынке, уровней инфляции и процентных ставок в разных странах. Один из таких факторов — соотношение экспорта и импорта. Разберем эту зависимость на примере России, где нефть и газ являются основными продуктами экспорта, а доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов федерального бюджета составляет 41,6%. Выручка экспортеров во многом определяет уровень предложения иностранной валюты на российском рынке: зарубежные партнеры приобретают у них нефть и газ за иностранную валюту, а экспортеры продают ее за рубли на внутреннем рынке. Импортеры, наоборот, формируют спрос на иностранную валюту, с помощью которой они покупают товары за рубежом. Получается, что рост экспорта способствует укреплению рубля, а рост импорта — его ослаблению.

Вспомним, например, 2008 год. Одним из последствий мирового кризиса стало падение цен на нефть. В результате объем экспорта снизился, и на российском рынке образовался дефицит иностранной валюты — теперь за один доллар нужно было отдать больше рублей, чем раньше. Так, 19 февраля 2009 года курс доллара достигнул рекордных 36,43 рублей за $1 (с начала двухтысячных среднегодовой курс доллара, как правило, не поднимался выше 30 рублей). Похожая ситуация произошла и в 2014 году: в результате очередного обвала на нефтяном рынке доллар впервые превысил 50 рублей, а среднегодовой курс американской валюты в 2015 году составил почти 61 рубль за $1.

Международные санкции и другие ограничения (в частности, введение эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз) тоже влияют на динамику экспорта и импорта. Например, укрепление рубля в конце марта 2022 года было в большей степени связано с ограничениями на поставки зарубежных товаров в Россию: уровень импорта снизился, соответственно, снизился и спрос импортеров на иностранную валюту.

Что такое плавающий валютный курс и почему Россия перешла к такому режиму?

Валютный режим определяет степень участия государства в формировании курса. Обычно выделяют два основных вида режимов валютного курса:

Фиксированный курс. В этом случае курс обмена между национальной и иностранной валютой фиксируется центральным банком страны. Он может сделать это двумя способами: установить точное целевое значение курса (например, 30 рублей за $1) или задать валютный коридор, то есть верхнюю и нижнюю границу допустимых колебаний курса (например, доллар должен стоить не менее 30 и не более 35 рублей). Если курс отходит от установленных регулятором значений, ЦБ проводит валютные интервенции, то есть продает или покупает иностранную валюту на внутреннем рынке, чтобы вернуть курс к нужному значению. Например, при избыточном спросе регулятор продает иностранную валюту из своих резервов, чтобы увеличить ее предложение на рынке и, соответственно, предотвратить ослабление национальной валюты. Плавающий валютный курс. В этом случае валютный курс, напротив, зависит только от спроса и предложения и регулируется рыночными силами. Из-за этого ему свойственна высокая волатильность: так, при изменении ситуации на рынке курс может вырасти в несколько раз всего за пару дней. Это произошло, например, в феврале-марте 2022 года: тогда спрос на валюту резко вырос, а предложение, наоборот, сократилось. На это повлияло сразу несколько факторов.

Во-первых, повышенный спрос на валюту проявляли физические лица, которые массово скупали ее на биржевом и внебиржевом рынках, а также снимали деньги с валютных вкладов в российских банках: в феврале-марте отток средств с валютных депозитов населения составил около 1,5 трлн рублей.

Во-вторых, спрос на валюту подогревали иностранные инвесторы, которые хотели закрыть рублевые позиции и выйти из российских активов: по данным ЦБ, в последнюю неделю февраля они приобрели валюту на 415 млрд рублей, что составило более 60% от всего объема в феврале. Эти и другие факторы привели к значительному ослаблению рубля: так, если 22 февраля официальный курс доллара составлял 76,8 рублей, то уже 11 марта он обновил исторический максимум, достигнув 120 рублей.

Но зачем Банк России перешел к плавающему курсу, если он настолько нестабилен? ЦБ отпустил рубль в свободное плавание в ноябре 2014 года, когда российский рынок содрогался от нефтяного кризиса. По мнению председательницы Банка России Эльвиры Набиуллиной, «рынок должен был сам найти равновесие» в этой ситуации. «Мы не хотели идти против рыночного тренда: было понятно, что курс рубля снижается в силу объективных и достаточно мощных причин. <…> При таком резком падении цен на нефть, которое мы наблюдали осенью [2014 года], на рынке сформировались однонаправленные ожидания всех участников. Дальше проводить интервенции и тратить золотовалютные резервы было бы просто неправильно», — объясняла Набиуллина в феврале 2015 года.

На самом деле переход к плавающему режиму произошел не так резко, как может показаться на первый взгляд: Банк России начал постепенно сокращать свое присутствие на валютном рынке еще в 1999 году. Однако регулятору потребовалось около 15 лет, чтобы перейти к более гибкому курсообразованию.

Как объясняет ЦБ, плавающий курс — это «встроенный стабилизатор» экономики, который сглаживает воздействие на нее внешних факторов и тем самым помогает ей адаптироваться к изменчивым внешним условиям. Возьмем, например, изменение цен на нефть. Когда они растут, рубль укрепляется — это снижает риски «перегрева» экономики. При снижении цен на нефть, наоборот, происходит ослабление рубля, которое поддерживает отечественных производителей за счет стимулирования импортозамещения.

Кроме того, плавающий курс помогает балансировать интересы разных участников экономики. Например, экспортерам выгодно ослабление рубля, потому что они могут обменять заработанную валюту по более высокому курсу, оказавшись «в плюсе». Для потребителей и компаний ослабление рубля, наоборот, означает подорожание импортных товаров и оборудования, что повышает их расходы и издержки. В целом и в слабой, и в сильной национальной валюте есть свои плюсы и минусы для разных экономических агентов. Плавающий курс, в свою очередь, помогает экономике подстраиваться под изменение внешних условий и уравновешивать интересы ее участников.

Еще одна причина перехода к режиму плавающего валютного курса — желание Банка России проводить самостоятельную денежно-кредитную политику (ДКП). Дело в том, что при фиксированном режиме курс валюты сильно зависит от внешних условий. Если они резко меняются, центральный банк вынужден проводить валютные интервенции, чтобы привести курс к целевому значению. Если отклонение сильное, то на такие операции нужно потратить много средств — это может привести к истощению резервов или, наоборот, избытку денежной массы в обращении. Зависимость от внешних условий — ключевой недостаток фиксированного курса. Плавающий курс, напротив, позволяет регулятору проводить независимую ДКП, направленную на решение внутренних задач, прежде всего на снижение инфляции.

Как ЦБ управляет курсом в условиях плавающего режима?

Сейчас основной задачей Банка России является обеспечение ценовой стабильности. В 2014 году, одновременно с переходом к плавающему курсу, Банк России сместил фокус своей ДКП на таргетирование инфляции. Это значит, что регулятор задает целевой уровень инфляции (таргет) и принимает меры для его достижения или поддержания.

В нашей стране таким таргетом является поддержание годовой инфляции вблизи 4%. Устойчивость рубля при таком режиме определяется не фиксированным курсом по отношению к другим валютам, а сохранением покупательской способности: при стабильно низкой инфляции объем товаров и услуг, которые можно приобрести за одну и ту же цену, остается практически неизменным.

При такой ДКП центральный банк не регулирует валютный курс, оставляя эту функцию рынку. Однако в отдельных случаях центральный банк все-таки может вмешаться в процесс курсообразования. Как правило, это происходит, когда на валютном рынке формируется необычная динамика обменного курса, которая приводит к ажиотажному спросу на валюту и тем самым дестабилизирует экономику.

Например, 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на Украине, Банк России начал интервенции на валютном рынке, чтобы сгладить резкие колебания курса. Через несколько дней большая часть валютных резервов Банка России, которые он использовал для интервенций, оказалась заблокирована из-за санкций, и регулятору пришлось отказаться от этой меры поддержки рубля. Тогда центральный банк перешел к другим рычагам давления: сначала обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы увеличить предложение иностранной валюты и укрепить курс рубля, а позже установил лимиты на денежные переводы за границу, снятие и покупку наличной валюты.

Тем не менее Банк России неоднократно подчеркивал, что введение ограничений на движение капитала — вынужденная мера, которая направлена на поддержание финансовой стабильности, а не достижение определенного курса рубля. Позже, когда ситуация на рынке стабилизировалась, регулятор начал постепенно смягчать и отменять некоторые валютные ограничения: например, в сентябре 2023 года ЦБ разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту без ограничений.

Мы разобрались, что при плавающем режиме центральный банк не управляет валютным курсом. Тогда почему Банк России устанавливает официальные курсы валют? Как и в других странах, центральный банк обязан делать это по закону. Сейчас Банк России определяет официальные курсы более 40 валют, однако основными являются доллар США, евро и китайский юань (именно они отображаются на главной странице сайта ЦБ).

И хотя по закону устанавливаемые регулятором курсы называются «официальными», на самом деле они зависят от рыночных котировок. Например, курсы доллара, евро и юаня по отношению к рублю рассчитываются на основе данных о средневзвешенных курсах этих валют по валютным сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 (мск) на Московской бирже. Курсы других валют ЦБ устанавливает на основе котировок этих валют к доллару США. Эту информацию Банк России публикует по рабочим дням до 17:00 (мск). Руководствуясь рыночными принципами, ЦБ не определяет сферу применения официальных курсов. Физические и юридические лица сами решают, какие курсы использовать для расчетов — официальные или биржевые, то есть актуальные на момент совершения сделки. Однако установленные регулятором курсы часто применяются государственными органами — например, для расчета доходов и расходов федерального бюджета.

Почему нельзя просто зафиксировать курс рубля?

Безусловно, у фиксированного режима есть свои преимущества — например, он уменьшает неопределенность и позволяет предприятиям избежать лишних финансовых потерь. Однако, как показывает история, политика фиксированного курса неэффективна и часто приводит к валютному кризису — так произошло, например, в 1998 и 2008 годах в России.

Проблема в том, что фиксированный курс, как правило, не соответствует рыночным реалиям. Как мы выяснили, на динамику валютного курса влияет много факторов, которые могут меняться со временем. При плавающем курсе рубль довольно быстро подстраивается под новые условия, а его курс отражает реальную ситуацию на рынке. Фиксированный курс не отличается такой гибкостью, поэтому есть риск большого отклонения от рыночной цены. В таком случае фиксированный курс не имеет смысла: никто не продаст доллар за 40 рублей, даже если такое значение установлено центральным банком, поскольку эта цена не соответствует рыночным реалиям.

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