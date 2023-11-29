Четверть самозанятых вскоре столкнется с превышением лимита по размеру заработка

Уже сейчас наблюдается сдерживание развития бизнеса самозанятыми для сохранения налогового режима. Самым распространенным способом не выйти за пределы лимита является перераспределение своего дела на членов семьи. «65% берут в долю родственников или друзей, оформляют их в качестве самозанятых и перераспределяют часть заказов на них», — сообщили авторы исследования. Стоит отметить, что именно такие перераспределения были признаны незаконными в делах об уклонении от уплаты налогов крупнейшими блогерами.

Каждый четвертый (24%) снижает активность по поиску новых заказчиков, если рискует превысить верхнюю границу годового заработка. А 11% самозанятых сообщили, что им приходилось нарушать закон и принимать оплату наличными без отметки о фактическом получении средств из-за риска превысить лимит.

Налог на профессиональный доход был введен специально для легализации доходов тех, кто занимается продажей своих услуг и работ, отмечает Инна Анисимова, генеральный директор PR Partner. По ее словам, с утратой права на применение налога риск ухода самозанятых «в тень» повышается.

Технически сама система «Мой налог» очень удобна в использовании, объясняет Валерия Рытвина, основатель Совета блогеров и генеральный директор юридической компании «Классика истины». Именно простота в документообороте через приложение сподвигла многих представителей микробизнеса «выйти из тени» еще за несколько лет до нашумевших дел об уклонении от уплаты налогов крупнейшими блогерами, говорит она.

Повысить для самозанятых предел годового дохода в начале ноября предложили в РСПП. Эта инициатива вошла в пакет предложений и замечаний организации к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на 2024−2026 годы. Увеличение лимита поддерживает почти половина (48%) самозанятых. Треть из них считает оптимальным повышение допустимого порога на 100−200 тысяч в месяц или на 1,2−2,4 миллиона в год. Ради этого 46% готовы сдавать больше отчетов. Сейчас самозанятые отчисляют в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями.

В РСПП отмечали, что лимит в 2,4 млн руб. был введен в 2019 году. В это время средняя зарплата не превышала 47 тысяч рублей. В 2023 году она выросла до 67−80 тысяч рублей. То есть средний доход работающего россиянина вырос на 60−70%, но предельный размер дохода самозанятых не изменился.

Население демонстрирует крайне высокий интерес к режиму самозанятого, констатирует Анна Федюнина, заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ. Количество самозанятых уже достигло 9 млн, сообщили в ФНС. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тысяч человек.

В реальном выражении верхняя планка дохода самозанятого с 2019 года к началу 2023 года снизилась почти на треть, констатирует Анна Федюнина. «Даже при выходе российской экономики на низкие темпы инфляции со следующего года мы будем продолжать видеть реальное снижение лимита, что безусловно будет снижать стимулы для перехода людей к режиму самозанятого, темпы прироста зарегистрированных самозанятых могут значимо замедлиться», — говорит она.

При этом наиболее близки к границе лимита доходы высококвалифицированных специалистов: IT-сферы, аналитиков больших данных, дизайнеров и маркетологов, поясняет Анна Федюнина. А так как рынок труда испытывает дефицит кадров, который подогревает увеличение зарплат, эти специалисты еще быстрее «упрутся в потолок».

В то же время далеко не все уверены в необходимости повышения лимита. Общая выручка самозанятых составляет 2,9 трлн и при общей численности в 9 млн самозанятых равняется 322 тыс. рублей на одного человека, отмечает директор АКГ «Капитал», финансовый эксперт Ирина Екимовских. Так что для большой части самозанятых проблема превышения лимита не актуальна.

Наиболее успешные представители микробизнеса готовы при достижении верхней границы заработка переходить на другую правовую форму. Пятая часть самозанятых (22%) с доходом 150 тыс. рублей в месяц рассматривает переход в статус ИП. «Открытие ИП в России не требует больших усилий: необходимо пройти дополнительную регистрацию в налоговом органе через Единые центры. У ИП лимит по выручке в этом году составляет 255 млн рублей, по налогообложению — то же самое», — отмечает Ирина Екимовских.