ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на 30 ноября
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 30 ноября в размере 88,8841 рубля, евро — 97,6503 рубля юаня — 12,4527 рубля.
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Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 30 ноября в размере 88,8841 рубля, евро — 97,6503 рубля юаня — 12,4527 рубля.
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 30 ноября в размере ₽88,8841, евро — 97,6503 рубля, юаня — 12,4527 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным на 16:14 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке 88,5225 рубля (-1,03% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — 97,28 рубля (-0,93%), юань — 12,399 рубля (-0,66%).
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,5, продать — по ₽88,52;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская», «Отрадное»): купить евро можно по ₽98,07, продать — по ₽97,49;
банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Фрунзенская»): купить юани можно по ₽12,6, продать — по ₽12,55.
Курсы валют в обменных пунктах публикуются сотрудниками банков, значения курсов меняются в течение дня. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.