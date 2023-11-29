ЦБ и АСВ обсуждают повышение лимита страхового покрытия по эскроу-счетам

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) работают над возможным увеличением максимального размера страхового возмещения по эскроу-счетам. Действующее ограничение в 10 млн рублей стало недостаточным из-за выросшей стоимости жилья, отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на вебинаре «Финтрэк». Его слова приводит «Интерфакс».

Как заметил Александр Данилов, верхняя граница страхового возмещения была установлена несколько лет назад и теперь потеряла актуальность. «Мы понимаем, что 10 млн рублей, наверное, уже маловато. <…> Сейчас уже на 10 млн, особенно в Москве, не так много можно купить на самом деле», — сказал он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила о росте цен на новостройки на 90% за три года. «Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья, и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен», — отметила она.

Данилов считает, что пока действуют льготные программы ипотеки, снижения цен на жилье ждать не стоит.

«Цены на первичке где-то на 40% выше, чем на вторичку. Частично это оправдано, потому что качество жилья повыше, оно более новое. Но эта разница сильно выросла: то есть если раньше несколько лет назад она была 10−15%, то сейчас она около 40%. Завышение получается где-то 20−25%. Стоит ли ждать снижения? Пока действуют широкомасштабные льготные программы, которые и разгоняют цены, пока нет».

С 1 июля 2019 года строительные компании обязали использовать эскроу-счета для хранения средств клиентов. Застройщики получают деньги после сдачи дома.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259350&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.