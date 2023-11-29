Акции «Инарктики» подешевели после объявления параметров SPO

К 11:21 мск стоимость акций «Инарктики» скорректировалась до 908 ₽ — на 3,4% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3187,2 пункта (-0,29%). С начала года он увеличился на 48%, котировки группы выросли на 52,6%.

«Инарктика» решила отказаться от ценового диапазона в рамках SPO от 900 до 968,5 рубля за акцию, а установила фиксированную стоимость бумаг в размере 900 ₽ Книга заявок будет открыта до 18:00 29 ноября, но брокеры могут устанавливать другое время прекращения приема заявок, уточнили в пресс-службе группы.

Участники также получат право на покупку одной дополнительной акции по цене вторичного предложения за каждые пять бумаг, купленных во время SPO. Приобрести дополнительные акции можно будет через полгода после завершения размещения.

SPO «Инарктики» стартовало 23 ноября. Объем предложения составляет 3,3 млн акций — около 4% от общего количества бумаг. В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении (free-float) до не менее 18%. Часть средств группа собирается направить на развитие бизнеса.

В 2023 г. Мосбиржа включила акции «Инарктики» в первый котировальный список. Общее количество акционеров компании превысило 130 000.

По итогам девяти месяцев 2023 г. компания выплатит инвесторам дивиденды в размере 19 рублей на акцию, дивдоходность может составить 2,1%. Всего на выплаты компания направит 1,4 млрд руб. По итогам 2023 г. группа может выплатить акционерам около 4 млрд руб. дивидендов.

Компания опубликовала 20 октября финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2023 г. С января по сентябрь чистая прибыль «Инарктики» составила 2,64 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 36%. Общая выручка производителя за период — 2,45 млрд руб. Ее объем уменьшился на 35% — с января по сентябрь 2022 г. она составляла 3,77 млрд руб.