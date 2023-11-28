20:31 (мск), источник: RT на русском

В Крыму оценили предварительный ущерб от шторма более чем в 490 млн рублей

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму составляет более 490 млн рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев.

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Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 18:00 ущерб, нанесённый стихией, составляет порядка 490 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.

Садаклиев добавил, что подсчёт нанесённого ущерба продолжается. Он не исключил, что эта сумма будет увеличена вдвое после окончательных подсчётов.

Ранее президент России Владимир Путин выслушал доклад главы Крыма Сергея Аксёнова о масштабах разрушений на полуострове, вызванных мощным штормом и шквалистым ветром.

По словам Аксёнова, на полуострове продолжается работа по восстановлению энергоснабжения.

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