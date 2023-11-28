В Крыму оценили предварительный ущерб от шторма более чем в 490 млн рублей
Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму составляет более 490 млн рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев.
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Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму составляет более 490 млн рублей, заявил глава регионального МЧС Сергей Садаклиев.
«По состоянию на 18:00 ущерб, нанесённый стихией, составляет порядка 490 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин выслушал доклад главы Крыма Сергея Аксёнова о масштабах разрушений на полуострове, вызванных мощным штормом и шквалистым ветром.
По словам Аксёнова, на полуострове продолжается работа по восстановлению энергоснабжения.