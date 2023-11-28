В Госдуме хотят разрешить банкам продавать недрагоценные монеты по рыночной цене

Группа депутатов и сенаторов о главе с руководителем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который должен позволить банкам предлагать медно-никелевые монеты по рыночной стоимости. Это коснется только монет в сувенирной упаковке Гознака.

Как отмечается в пояснительной записке, закон необходим «для урегулирования обращения нумизматических наборов монет и памятных монет на вторичном рынке». Сейчас банки могут продавать деньги из не драгоценных металлов только по номинальной цене, которая обычно сильно отличается от рыночной.

Источник «Коммерсанта» отметил, что в отличие от памятных монет из драгоценных металлов, которые могут продаваться намного выше закупочной цены, памятные монеты из недрагоценных сплавов банк получает по номиналу, что увеличивает рентабельность таких сделок для финансовых организаций. К тому же памятные монеты из драгметалла выпускаются меньшими тиражами, что в дальнейшем может повысить их стоимость как более редких.

Как заметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в законопроекте прописано существенное ограничение для возможности продажи памятных недрагоценных монет по рыночной цене — он касается только монет в сувенирной упаковке Гознака. «Большая часть выпускаемых ЦБ памятных монет не из драгметаллов выпадает из поля деятельности банков», — объяснил Алексей Войлуков. Это ограничение значительно «обесценивает схему», так как сокращает аудиторию возможных покупателей. Последние годы монеты не из драгметаллов в сувенирной упаковке изготавливались только по заказу Банка России, подтвердили в Гознаке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.