11:19 (мск), источник: ТАСС

Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд рублей, следует из картотеки суда.

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Источник: AP 2023

В конце ноября также было прекращено производство по иску «Роснефти» к «Транснефти», связанному с загрязнением на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. «Роснефть» хотела взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 млрд рублей, $120,8 млн, €47,6 тыс., ?5,52 тыс., 73,9 млн польских злотых в связи с остановкой прокачки нефти по «Дружбе» в 2019 году.

В августе 2022 года «Транснефть» подала ответный иск с требованием взыскать с «Роснефти» более 2 млрд рублей, что связывала с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти «в части оплаты оказанных компанией услуг».

В августе 2023 года официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал ТАСС, что «Транснефть» и «Роснефть» достигли договоренностей и соглашений по некоторым спорным вопросам. Издание «Коммерсантъ» сообщало об урегулировании двумя компаниями этих претензий: по данным газеты, нефтяная компания откажется от судебных претензий, в то время как трубопроводная продлит до конца мая 2025 года срок возможных компенсаций убытков за загрязненную нефть.

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