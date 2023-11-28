С 1 декабря в РФ исчезнут некоторые социальные пособия

Новое единое пособие объединило несколько ранее действующих пособий:

— ежемесячное пособие по беременности, положенное женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение на сроках до 12 недель;

— ежемесячное пособие на первого ребенка до достижения им 3 лет;

— ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им 3 лет (если предусмотрено на региональном уровне);

— ежемесячное пособие на второго ребенка до 3 лет;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим;

— ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет;

— ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет.

Единое пособие начали выплачивать с 1 января этого года, поэтому период является переходным: завершаются выплаты пособий по принятым до начала 2023 года нормативам и происходит пересчет новых выплат.

Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать — сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. Например, те, кто уже получает пособия по уходу за ребенком, могут пересчитать размер выплат и определить: оставить старый вариант выплат или перейти на новые пособия, в зависимости от того, какой вариант окажется выше. Получать пособия по старым и новым правилам одновременно нельзя.

С приходом зимы оформить выплаты по-старому уже будет нельзя, хотя все назначенные ранее пособия будут действовать до конца срока их назначения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258935&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельные категории получателей могут лишиться выплат. Прежде всего речь идет о выплатах на детей до 1,5 лет и до 3-х лет.

Для граждан с доходом менее одного прожиточного минимума выплаты увеличатся при пересчете по новым правилам, но для тех, у кого они оказались выше одного прожиточного минимума — в выплате будет отказано. Это связано с тем, что вступит в силу критерий нуждаемости, согласно которому помимо низкого уровня дохода (не более одного прожиточного минимума), у членов семьи должно также отсутствовать дополнительное имущество в собственности, помимо указанного в списке допустимого.

Доктор экономических наук Финогенова напомнила, что новый принцип оценки нуждаемости семьи направлен на оказание более адресной финансовой помощи тем, кому она действительно нужна. Новые выплаты будут напрямую зависеть от нуждаемости семьи и составят 50, 75 или 100% прожиточного минимума.

Для оценки степени нуждаемости рассчитывается три параметра. Первый — среднедушевой доход семьи в расчетном периоде, который должен быть не более 1 прожиточного минимума на одного члена семьи.

Причем при расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов: доходы от трудовой деятельности, в том числе авторские гонорары; доходы от предпринимательства и самозанятости; пенсии; стипендии; меры соцподдержки; алименты; доходы от банковских вкладов; доходы от выигрышей; доходы от продажи и сдачи в аренду имущества; доходы, полученные за рубежом.

Второе условие — наличие имущества, преимущественно в единичном экземпляре и ограниченной площади, за исключением того, которым владеют многодетные семьи или которое было выделено в качестве меры социальной поддержки. Владение сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Третье условие — взрослые члены семьи должны либо иметь трудовой доход, либо объективную причину его отсутствия. Основаниями для отсутствия заработка могут быть: беременность при определённых ограничениях; уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье; уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев и более (в том числе, в случае если болел ребенок, а родитель осуществлял уход); безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе) и еще ряд оснований.

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