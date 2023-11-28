Рынок США закрылся в минусе на признаках негативного влияния высоких ставок
Основные индексы США завершили торги понедельника небольшим снижением. Подробнее — в материале Андрея Кочеткова, ведущего аналитика «Открытие Инвестиции».
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Основные индексы США завершили торги понедельника небольшим снижением. Подробнее — в материале Андрея Кочеткова, ведущего аналитика «Открытие Инвестиции».
При этом происходило падение доходностей казначейских обязательств. В частности, доходность 10-летних бумаг упала на 9,4 Б. П. до 4,39%. Продажи нового жилья в США сократились за октябрь на 5,6% до 679 тыс. в годовом пересчёте. Доступность новых домов возросла до 7,8 месяцев с 7,2 месяцев в сентябре. Средняя цена продажи упала на 17,6% в октябре по сравнению с октябрём прошлого года. Естественно, что подобная динамика в полной мере объясняется ростом ставок ипотечного кредитования.
Европейский антимонопольный регулятор предупредил, что покупка Amazon (AMZN) компании iRobot (IRBT) за $1,4 может негативно сказаться на рыночной конкуренции. Естественно, что бумаги iRobot отправились на снижение. Очередная розничная сеть Footlocker (FL) получила ухудшение прогноза от Citigroup. Снижение прогноза коснулось и Okta (OKTA). В Jefferies полагают, что проблемы с утечкой данных, объявленные 20 октября, крайне негативно сказались на лояльности клиентов. Kraft Heinz (KHC) объявила о программе обратного выкупа на $3 млрд. Данные различных исследований Adobe Analytics, Salesforce data, Mastercard Spendingpulse указывают на то, что продажи на онлайн площадок были весьма солидные в минувшую «черную пятницу». Информация Business Insider указывает на то, что Broadcom (AVGO) уволила значительное число сотрудников VMWare после покупки компании за $69 млрд.
Динамика по секторам: Real Estate +0,38%, Consumer Discretionary +0,19%, Utilities +0,09%, Technology +0,04%, Materials −0,08%, Consumer Staples −0,24%, Financials −0,28%, Energy −0,4%, Communication Services −0,48%, Industrials −0,58%, Health −0,64%.
DJIA — 35333,47 п. (-0,16%),
S&P 500 — 4550,43 п. (-0,20%),
NASDAQ Composite — 14241,02 п. (-0,07%).
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