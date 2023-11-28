Рынок США закрылся в минусе на признаках негативного влияния высоких ставок

При этом происходило падение доходностей казначейских обязательств. В частности, доходность 10-летних бумаг упала на 9,4 Б. П. до 4,39%. Продажи нового жилья в США сократились за октябрь на 5,6% до 679 тыс. в годовом пересчёте. Доступность новых домов возросла до 7,8 месяцев с 7,2 месяцев в сентябре. Средняя цена продажи упала на 17,6% в октябре по сравнению с октябрём прошлого года. Естественно, что подобная динамика в полной мере объясняется ростом ставок ипотечного кредитования.

Европейский антимонопольный регулятор предупредил, что покупка Amazon (AMZN) компании iRobot (IRBT) за $1,4 может негативно сказаться на рыночной конкуренции. Естественно, что бумаги iRobot отправились на снижение. Очередная розничная сеть Footlocker (FL) получила ухудшение прогноза от Citigroup. Снижение прогноза коснулось и Okta (OKTA). В Jefferies полагают, что проблемы с утечкой данных, объявленные 20 октября, крайне негативно сказались на лояльности клиентов. Kraft Heinz (KHC) объявила о программе обратного выкупа на $3 млрд. Данные различных исследований Adobe Analytics, Salesforce data, Mastercard Spendingpulse указывают на то, что продажи на онлайн площадок были весьма солидные в минувшую «черную пятницу». Информация Business Insider указывает на то, что Broadcom (AVGO) уволила значительное число сотрудников VMWare после покупки компании за $69 млрд.