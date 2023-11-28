10:00 (мск), источник: ТАСС

РБК: «Тинькофф» запретил удаленку для сотрудников за границей, кроме трех стран

Запрет не распространяется на Белоруссию, Армению и Казахстан.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. «Тинькофф банк» запретил удаленную работу за пределами России, Белоруссии, Армении и Казахстана для своих сотрудников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Тинькофф банка».

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — рассказал представитель.

Отмечается, что такие центры находится в Белоруссии, Армении и Казахстане. Как сообщили РБК в кредитной организации, у такого подхода есть две причины. Первая причина связана с тем, что банк является системно значимой организацией и субъектом критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Второй причиной является безопасность данных.

«В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — отметил представитель «Тинькофф банка», сообщив, что у сотрудника должны быть отключены критичные доступы, если он вместе с ноутбуком едет в страну, где отсутствуют центры разработки «Тинькофф».

Два сотрудника банка, которые проживают за рубежом, но не в перечисленных странах, рассказали РБК, что с 2024 года не смогут продолжать работу по старым условиям. По их словам, информацию им сообщили неофициально HR-менеджеры или руководители направлений. Отмечается, что некоторые сотрудники теперь находятся в поиске нового места работы из-за новых условий.

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