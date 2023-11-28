От российских компаний потребуют платить за непоставленный газ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который закрепляет принцип «бери или плати» для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям, сообщает «Прайм».

Согласно указанному условию, покупатель обязан оплачивать минимальные объемы топлива, даже если он их не выкачал. Категории компаний, которых коснется возможное требование платить за непоставленный газ, согласно одобренным нововведениям определит российское правительство.

По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, введение механизма «бери или плати» связано с реализацией инвестиционных газохимических проектов там, где «есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура, или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные».

Принцип «бери или плати» (take-or-pay) «Газпром» отменил на внутренних рынках в 2013 году. Компания использовала его в международных поставках, в том числе на Украину, но, уступив в Стокгольмском арбитраже, вынуждена была выплатить 2,9 миллиарда долларов, а также подписать новый транзитный контракт по принципу «качай или плати» с гарантированным объемом поставок 109 миллионов кубометров в сутки.