Непогода нарушила логистику на черноморском побережье

Сильнейший за десятилетия шторм на Черном море нарушил логистику российских экспортных грузов. В связи с непогодой Росморречфлот ограничил судоходство в акватории и на подходах к портам Черного моря. Керченская переправа была перекрыта, на 27 ноября штормовое предупреждение сохранялось. Крупнейший порт Новороссийск, который уже с середины месяца работал с перебоями из-за непогоды, прекратил перевалку, в частности, нефти и зерна, что привело к отставанию от экспортного графика на ноябрь. По данным Российского зернового союза, из-за шторма в Черном море экспорт в ноябре может сократиться до 4 млн тонн с планируемых ранее 4,2−4,5 млн тонн.

Поставки по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому экспортируется две трети казахстанской нефти, были почти полностью остановлены. Остановка прокачки по КТК вынудила «Тенгизшевройл» (СП Chevron, ExxonMobil, «Казмунайгаза» и ЛУКОЙЛа), который разрабатывает крупнейшее месторождение в Казахстане, объявить о «корректировке производственной деятельности в соответствии с изменяющимися условиями для обеспечения безопасной работы».

Погода сейчас очень сильно мешает отгрузкам, и в целом понятно, что если раньше оценки колебались от 4,2 до 4,5 млн тонн за месяц, то в связи с последними событиями отгрузки по ноябрю могут упасть до 4 млн тонн. Аркадий Злочевский глава Российского зернового союза

По информации Kpler, танкер с Urals последний раз грузился из Новороссийска 22 ноября, а 26 ноября была крайняя отгрузка танкера с бензином. Нефть из КТК последний раз отгружалась из Новороссийска 25 ноября. Объем отгрузок Urals сейчас ниже мощности порта в Новороссийске, отмечает Виктор Катона из Kpler. По данным Kpler, экспорт российской нефти из портов Черного моря с начала года снизился до 485 тыс. баррелей в сутки (около 2 млн тонн в месяц) против 515 тыс. б/с за аналогичный период прошлого года, тогда как мощности порта превышают 3,3 млн тонн в месяц.

Виктор Катона напоминает, что зимние шторма в акватории Черного моря — обычное дело и экспортерам, кроме ожидания, ничего не остается.

Нынешний серьезный шторм особенно угрожает прокачке КТК, поскольку эта нефть не может быть перенаправлена в другие порты в надлежащих объемах. По данным Kpler, мощности хранения в Новороссийске приближаются к заполнению и свободных объемов осталось не более чем на два дня.

Хотя работа портов остановлена, не обошлось без происшествий. Под Анапой сухогруз Blue Shark с грузом 2,8 тыс. тонн ячменя сорвало с якорной стоянки и выбросило на мель, никто не пострадал, сообщает Росморречфлот. Также источник «РИА Новости» сообщил о навале трех судов в Керченском проливе с незначительными повреждениями.

В Турции, откуда пришел нынешний шторм, ситуация более серьезная. Власти ограничивали 27 ноября движение судов в Босфоре и Дарданеллах 27 ноября в южном направлении. Два сухогруза, Vamos (с грузом минудобрений) и FR Pearl (балласт), были выброшены на мель в портах Инеболу и Хопа, команды эвакуированы.

Осторожно, свет отключается

Как сообщили в ОАО РЖД, из-за разгула стихии 26 ноября произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер—Хоста, падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское—Лоо и Лоо—Дагомыс, а также подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская (к середине дня ОАО РЖД открыло на нем движение). В пути было задержано около 50 пассажирских поездов. По состоянию на 14:30 в пути задерживалось 27 поездов дальнего следования, пассажиры обеспечены водой и питанием. Также отменена 21 электричка на участке Туапсе—Адлер.

В «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор пассажирских поездов в Крым и из Крыма) «Ъ» сообщили, что поезд 315/316 Симферополь—Адлер прибыл в Адлер с задержкой в пять часов, обратно стартовал с задержкой в 2,5 часа. В Крымской железной дороге сообщают, что, помимо поезда Симферополь—Адлер, на 1,5 часа был задержан в пути поезд Севастополь—Санкт-Петербург, остальные следуют по расписанию.

Аэропорт Сочи работает штатно, но предупреждает о возможности корректировки расписания. В воскресенье на запасные аэродромы из-за непогоды ушло около десяти самолетов. «Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно поменять дату вылета с 27 ноября в пределах 24 часов.

Штормовой ветер привел к повреждениям ЛЭП в восьми регионах: Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По состоянию на 10:00 мск в этих регионах без электроэнергии оставались 1,9 млн потребителей, к 16:00 число удалось сократить до 1 млн человек, сообщали в Минэнерго. В министерстве также отметили, что основные восстановительные работы в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области планируется завершить до конца дня 27 ноября. В Запорожской и Херсонской областях — до конца дня 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца дня 29 ноября.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) заявили «Ъ», что основные перебои коснулись потребителей Крыма, Краснодара, Херсона, Запорожья и Донецка. Происходило множество отключений ЛЭП, большинство из которых по командам диспетчеров СО успешно включалось обратно в работу. Все электростанции в указанных районах находятся в работе, уточняют в СО. Единичные случаи отключения генерирующего оборудования компенсировались загрузкой резерва и перетоков мощности по электросети, это касается и перетоков мощности на новые территории. «Самые большие последствия для потребителей наблюдаются в Донецке — ситуация с непогодой здесь осложнена обстрелами российских энергообъектов на территории проведения СВО», — заявили в СО.

В «Россетях» уточнили «Ъ», что повреждения сети не сопровождались возгораниями подстанций. С 26—27 ноября в Крыму и четырех новых субъектах РФ было повреждено 12 ЛЭП 150−330 кВ. Организовано их восстановление. Непосредственно в Краснодарском крае и Ростовской области нарушений в работе магистральных энергообъектов нет, также не были обесточены крупные промышленные потребители, отметили в «Россетях».