Набиуллина сообщила о возвращении банковского сектора «в форму»

«Банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии», — сказала Набиуллина. По ее словам, сейчас важна не только прибыль «здесь и сейчас», но и создание доверия на рынке вместе с долгосрочной лояльностью потребителей.

Сейчас финансовый рынок «уходит в цифру», а удобные сервисы становятся «качественной характеристикой для нашего финансового сектора», отметила глава регулятора. При этом ситуация «далеко не идеальная», поскольку в ЦБ фиксируют жалобы на продажи инвестиционных продуктов «с непонятными характеристиками», навязывание услуг и др.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным, что банковская сфера России смогла преодолеть все сложности, которые создаются извне. Костин уточнил, что банковский сектор готовился к разному развитию ситуации, но экономика оказалась устойчивей, поэтому сегодня в стране наблюдается экономический рост.

2 ноября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против нескольких российских финансовых компаний, в том числе в отношении «СПБ биржи», АФК «Система», «Арктик СПГ — 2», а также банков «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк». Ужесточать санкции против банковского и других секторов российской экономики Запад стал после начала спецоперации.