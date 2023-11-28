Минтруд намерен ограничить размер возможного удержания зарплаты при дисциплинарном взыскании

Законопроект защищает работника от произвольного снижения ему выплат, которые он заработал, говорится в пояснительной записке к документу. Документ вносит изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ. Согласно им, при наличии у работника неснятого дисциплинарного взыскания размер премии может быть уменьшен лишь однократно за тот период, в котором к работнику было применено дисциплинарное взыскание и не более, чем на 20 процентов. При этом снижение других выплат при наличии дисциплинарного взыскания не допускается.

«Минтруд России в консультациях с объединениями профсоюзов и объединениями работодателей подготовил законопроект, содержание которого можно свести к трем простым тезисам: система оплаты труда, применяемая у конкретного работодателя, и условия назначения всех выплат, прозрачные и понятные, должны устанавливаться коллективным договором, соглашением, локальным актом; удержание можно произвести только один раз за время действия дисциплинарного взыскания и только из премии; размер удержания не может быть больше 20 процентов», — поясняет заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина.

Документом ограничено в целом снижение заработной платы более, чем на 20% при вынесении дисциплинарного взыскания. Такое уточнение сделано в целях «определенности правоприменения предлагаемой нормы» и «в связи с большим разнообразием применяемых работодателями систем оплаты труда и различий в структуре заработной платы». При этом законопроект не затрагивает начисления стимулирующих выплат, которые зависят от показателей и результатов работы сотрудников.

В отсутствие однозначного и определенного правового регулирования не начисляли премии работнику, у которого есть дисциплинарное взыскание, рассказывает Нина Кузьмина. Так как премия — одна из форм материального поощрения. И многие работодатели считали, что нельзя работника одновременно наказывать и поощрять.

«Конституционный суд РФ своим решением от 15 июня 2023 счел неправомерным лишение работника премий и иных стимулирующих выплат на весь период действия дисциплинарного взыскания и постановил внести изменения в законодательство, чтоб установить конкретный перечень выплат, из которых можно производить удержание, и предельный размер удержания», — поясняет Нина Кузьмина.

Отсутствие ограничений размера снижения выплат при дисциплинарном взыскании приводило к тому, что работодатели полностью отменяли премии сотрудников, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Причем, по его мнению, возможность отменять премию при дисциплинарном взыскании могла быть использована для снижения заработной платы ниже уровня МРОТ. Поэтому изменения защищают интересы в том числе и самых низкооплачиваемых сотрудников.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 15 июня 2023 г. № 32-П, согласно которому часть вторая статьи 135 Трудового кодекса РФ признана не соответствующей Конституции РФ, так как порождает возможность произвольного установления правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы.

Сейчас законодательство не конкретизирует порядок снижение выплат работнику при наличии дисциплинарного взыскания, сообщили в Минтруде при вынесении документа на общественное обсуждение.