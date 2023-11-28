Что ждать от совещаний ОПЕК и ОПЕК+

Десять стран ОПЕК и участники ОПЕК+ (которые не входят в ОПЕК) 30 ноября проведут совещания: состоятся заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) и встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Встреча ОПЕК должна была состояться 25—26 ноября , но ее перенесли — это сразу же спровоцировало очередное падение Brent на 2,45%, до $80,43 за баррель к 19:05 мск 27 ноября. Впрочем, пока ее стоимость не достигла $77,42 за баррель (16 ноября — минимального с начала июля значения).

Какие государства входят в нефтяные картели

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) существует с 1960 года. Сейчас в нее входят 13 стран: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Ливия, Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея, Конго и Венесуэла. Состав нефтяного картеля неоднократно менялся. К примеру, Катар вышел из ОПЕК в декабре 2018 года, так как страна решила сосредоточиться на добыче газа.

Страны, которые не входят в ОПЕК, на фоне падения цен на нефть в середине 2010-х годов объединились с нефтяным картелем в новый альянс ОПЕК+. На текущий момент в ОПЕК+ (не считая сам ОПЕК) входят десять государств: Россия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Оман, Бруней, Малайзия, Мексика, Судан и Южный Судан. Иран, Ливия и Венесуэла при этом не участвуют в текущих соглашениях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Подсчеты доли в мировой добыче нефти стран ОПЕК сильно отличаются. К примеру, в британской энергетической компании BP в начале 2023 года подсчитывали, что добыча картеля в 2022 году составляла 45% от общемировой. В американском Управлении энергетической информацией (EIA) полагают, что она составляла 28,7 млн барр. в сутки (б/с), или 38%, а объем добычи в ОПЕК+ 48 млн б/с соответствует 59%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259595&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Повестка заседаний ОПЕК и ОПЕК+

Ключевых тем для обсуждения на ближайшем саммите ОПЕК+ может быть две — это объемы предстоящей добычи нефти от стран альянса и внутренняя дисциплина добычи отдельных стран, поскольку именно из-за последнего пункта саммит ОПЕК+ был неожиданно перенесен на несколько дней, отметил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Скорее всего, на ближайшем заседании будет рассматриваться вопрос достижения договоренностей с африканскими производителями (ранее сообщалось, что Ангола и Нигерия стремятся наращивать добычу), предположил Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Первая сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти была заключена в декабре 2016 года: страны договорились сократить ее на 1,7 млн б/с к октябрю 2016 года. Соглашение неоднократно продлевалось, но в начале 2020 года страны не смогли договориться. Вместе с резким падением спроса на фоне COVID-19 это привело к резкому снижению цен на нефть.

Новую сделку страны ОПЕК+ заключили в апреле 2020 года: она предусматривала резкое снижение добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне, далее она должна была постепенно повышаться до уровня апреля, который страны ОПЕК+ достигли в сентябре 2022 года. В октябре 2022 года страны ОПЕК и Россия договорились сократить квоту на добычу нефти на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года. Общая квота добычи стран альянса тогда составляла 41,86 млн б/с, что примерно соответствовало уровню апреля 2022 года (41,7 млн б/с). Тогда глава Минэнерго Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что фактически сокращение добычи нефти составит только 1−1,1 млн б/с.

В апреле 2023 года часть стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении с мая по конец 2023 года. Объем дополнительно сокращенной добычи составил примерно 1,65−1,66 млн б/с. Россия еще в начале 2023 года решила добровольно сократить добычу на 500 тыс. б/с (примерно 5% от уровня февраля), примерно до 9,5 млн б/с с 1 марта на фоне введения странами ЕС эмбарго на импорт российской нефти в декабре 2022 года и создания западными странами ценового потолка для третьих стран для нефти в $60 за баррель в том же месяце и нефтепродуктов в феврале.

В июне на встрече министров стран ОПЕК+ было решено снизить уровень квот на 2024 год еще на 1,4 млн б/с, до 40,46 млн б/с. По итогам той же встречи бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с, то есть примерно с 10 млн б/с в июне до 9 млн б/с. В августе Россия также дополнительно снизила экспорт сырой нефти на 500 тыс. б/с, но с сентября сокращение было уменьшено до 300 тыс. б/с, оно, по словам вице-премьера Александра Новака, остается актуальным до конца 2023 года. Саудовское агентство SPA в сентябре сообщало, что Эр-Рияд также продлит до конца текущего года добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с.

Какие решения могут быть приняты

Риск того, что страны ОПЕК+ не смогут договориться о снижении добычи нефти, остается минимальным, так как действующие договоренности выгодны основным производителям нефти, предположил Нариман Тайкетаев, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР. При текущем уровне цен бюджет Саудовской Аравии (лидер по добыче) остается дефицитным. В случае срыва договоренностей цены на нефть с высокой долей вероятности снизятся относительно текущих уровней, что еще больше усугубит ситуацию с дефицитом бюджета, сказал аналитик.

Шанс того, что не будет достигнуто соглашение, всегда существует, но обычно страны ОПЕК и ОПЕК+ находят компромисс, отметил Илья Жарский, управляющий партнер Экспертной группы Veta. Риски того, что итоговое соглашение не будет достигнуто, минимальны, поскольку это будет означать развал нефтяного альянса и падение цен на нефть, считает Александр Потавин. Наиболее вероятным результатом ближайшего саммита ОПЕК+, по мнению эксперта, станет продление существующих сокращений в добыче, а новые снижения объемов поставок если и возможны, то на добровольной основе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болотских отметил, что соглашение по сокращению добычи до конца года уже достигнуто. Есть риск, что одна из стран откажется соблюдать соглашение, но такой сценарий выглядит наименее вероятным. Если страны отменят сокращение на 1,3 млн б/с (Россия + Саудовская Аравия), то цены могут вернуться к $70 за баррель, прогнозирует аналитик, а больше сокращать добычу страны ОПЕК+ не будут на фоне того, что МЭА уже пересмотрело прогноз по росту предложения странами не-ОПЕК+ до 1,6 млн б/с.

В случае продолжения сокращения добычи нефти в странах ОПЕК+ частично выпадающие объемы может компенсировать рост производства в таких странах, как США, Канада и Бразилия, отметил Тайкетаев. В ситуации продолжения роста добычи нефти в странах, которые не являются членами ОПЕК или ОПЕК+, включая Бразилию, США, Норвегию и Гайану, отметил Потавин, традиционные производители из стран Ближнего Востока будут терять свои доли на рынке. В ближайшие два-три года страны не-ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти, включая США с потенциалом роста, учитывая их сланцевые месторождения, предположил Жарский. Уровень незаконченных скважин в США находится на довольно низком уровне, количество буровых установок снижается с начала года, поэтому риск увеличения добычи в стране остается низким, отметил Болотских.