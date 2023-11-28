Банк Израиля оценил экономические последствия войны с ХАМАС в $53 млрд

Центральный банк Израиля оценил последствия от войны с палестинской группировкой ХАМАС в 198 млрд шекелей ($53 млрд), половина этой суммы приходится на военные расходы, передает Bloomberg со ссылкой на данные израильского регулятора, в которых содержится оценка экономических последствий войны.

Согласно прогнозу Банка Израиля, рост ВВП по итогам года составит 2% (в предыдущем прогнозе этот показатель должен был вырасти на 2,3%). На аналогичную величину ВВП вырастет и в 2024 году, хотя предыдущая оценка составляла 2,8%. Дефицит бюджета к концу года составит 3,7% ВВП, к концу 2024 года — 5%. Инфляция по итогам 2024 года составит 2,4%. Ожидается, что валовые расходы на оборону в 2023—2025 годах составят 107 млрд шекелей ($28,84 млрд).

Ранее 27 ноября регулятор оставил ключевую ставку на уровне 4,75% в соответствии с прогнозами.

12 ноября Bloomberg со ссылкой на Минфин писал, что военные действия Израиля против ХАМАС обходятся ему в $260 млн ежедневно. По данным агентства, конфликт уже нанес экономический ущерб в размере почти $8 млрд.

7 октября ХАМАС напал на Израиль. В ответ Армия обороны страны начала наносить удары по сектору Газа, а позднее приступила к наземной операции в анклаве. Изначально Израиль сообщал о 1400 погибших в результате атаки ХАМАС 7 октября, однако 11 ноября министр иностранных дел Израиля Лиор Хайат скорректировал данные и снизил число погибших среди военных и гражданских лиц до 1200. По последним данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала конфликта погибло около 15 000 человек.