Аналитики БКС назвали пять фаворитов на фондовом рынке

Эксперты советуют присмотреться к акциям «Новатэка» с целью на год — 2100 ₽ (+38%). По их словам, начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ — 2» в январе 2024 г. станет мощным драйвером для СПГ-бизнеса компании. Кроме того, она обновила прогноз добычи жидких углеводородов на 2023 г. Эксперты также ожидают роста цен на газ в Европе в IV квартале.

Обыкновенные акции Сбербанка аналитики предлагают «покупать» с целью на год: 350 ₽ (+24%), ожидая хороших дивидендов, а также публикацию стратегии, которая может послужить позитивным катализатором. Базовый прогноз дивидендов за 2023 г. эксперты указывают 33 ₽ (доходность +11,8%).

Таргет на год по обыкновенные акциям «Татнефти» аналитики называют 880 ₽ (+37%). По их мнению, сильным позитивным драйверов для бумаг послужит повышение коэффициента дивидендных выплат с 50% до 100% от чистой прибыли в рамках выплат за III квартал 2023 г.

Акции «Магнита» эксперты рекомендую «покупать» с целью на год — 7400 ₽ (+17%). Акции Магнита стали привлекательнее после решения совета директоров по дивидендам за 2022 г. — 412,13 ₽ на акцию (6,6% дивдоходности), считают эксперты. Компания вернулась к выплатам после почти двухлетнего перерыва. Дивдоходность на горизонте 12 месяцев может достигнуть 13−19%.

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики, акции «Магнита» могут вернуться в первый котировальный список Мосбиржи.

Еще одной компанией фаворитом аналитики называют «Северсталь». Они советуют «покупать» с целью на год — 2100 ₽ (+62%). В конце августа «Северсталь» выпустила финансовые результаты по МСФО, показав ожидаемое снижение прибыли на 11%, до 105,27 млрд руб. на фоне падения цен на сталь. При этом компания показала высокую рентабельность 35% и отрицательный чистый долг. В отсутствие дивидендов компания накапливает кеш на балансе, чистый долг по итогам первого полугодия был отрицательным, отмечают аналитики БКС. По их мнению, «Северсталь» может вернуться к выплате дивидендов в ближайшие полгода, что станет сильным драйвером для цены акций.